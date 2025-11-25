¡Ö¤³¤ó¤ÊºäËÜ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ä¡×Ä¹Ìîµ×µÁ°úÂà¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÇºäËÜÍ¦¿Í¤¬´¶Æ°¤Î²ÖÂ«Â£Äè¡¡¡È¥µ¥«¥Á¥çー¡ÉÌ¾¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÎÞ
¡¡ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï11·î23Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìî¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µð¿Í¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡Ê36¡Ë¤¬²ÖÂ«¤ò¼êÅÏ¤¹¥·ー¥ó¤òÂª¤¨¤¿4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¡£ºäËÜ¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿ºäËÜ¤â´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢2¿Í¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤ºÇ®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤é¤¤µã¤¡×¡Ö¤Á¤çー¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊºäËÜ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ä¡×¡Ö¥µ¥«¥Á¥çー¤Î¥Ï¥°¤Ï¥Þ¥¸¤Çµã¤±¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤é¥¦¥ë¤Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£