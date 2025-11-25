º£Æü25Æü¤Î¶å½£¤ÏµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤Ê¤ÉÃí°Õ¡¡25Æü¡Á26Æü¤Ï²«º½ÈôÍè¤Î²ÄÇ½À
º£Æü25Æü¤Î¶å½£¤Ï¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤à´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶å½£¤Ï¡¢º£Æü25Æü¡ÁÌÀÆü26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü25Æü¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê
º£Æü25Æü¤Ï¡¢¶å½£¤Î¾å¶õ¤Ë¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡£À²¤ì´Ö¤â¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç°ì»þ±«¤äÍë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
25Æü¡Á26Æü¤Ï²«º½ÈôÍè¤Î²ÄÇ½À
µ¤¾ÝÄ£¤Î²«º½Í½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Æü25Æü¤«¤éÌÀÆü26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ÉÕ¶á¤Ï²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÊ¿Êý¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬10¥¥íÌ¤Ëþ¤È¤Ê¤ê¡¢½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï5¥¥íÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõÊª¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤ä¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Áá¤¤Å·µ¤ÊÑ²½
ÌÀÆü26Æü¤Ï½é¤á¼å¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ç°ì»þ±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
27Æü(ÌÚ)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤Ø¿Ê¤ß¡¢Á°Àþ¤¬¶å½£ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ï°ì»þ±«¤¬¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£±«¤Î¸å¡¢28Æü(¶â)¤Ï°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÃ»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢27Æü(ÌÚ)¤Î±«¤Î¸å¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤«¤éºÆ¤Ó²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£