²Æì¸©ÃÇ¿å¡¢¾ô¿å¾ì¤«¤é¤ÎÁ÷¿å¤òºÆ³«¡ÄÁá¤±¤ì¤Ð¸áÁ°Ãæ¤Ë¤âÃÇ¿å²ò¾Ã¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡¥À¥à¤«¤é¾ô¿å¾ì¤Ø¿å¤òÁ÷¤ë¡ÖÆ³¿å´É¡×¤ÎÇËÂ»¤Ë¤è¤ê²Æì¸©Æâ¤Î¹ÈÏ°Ï¤ÇÃÇ¿å¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¸©´ë¶È¶É¤Ï£²£µÆü¡¢¾ô¿å¾ì¤«¤é¤ÎÁ÷¿å¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î¿åÏ©¤«¤éÁ÷¿å¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï£±£·»ÔÄ®Â¼¤ÎÌó£³£·ËüÀ¤ÂÓ¤ËÃÇ¿å¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°£¸»þ¸½ºß¡¢ÃÇ¿å¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£·»ÔÄ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÇ¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï»åËþ»Ô¤ÎÁ´°è¤Î¤Û¤«¡¢ÆáÇÆ»Ô¡¢±ºÅº»Ô¡¢ÆîÉ÷¸¶¡Ê¤Ï¤¨¤Ð¤ë¡ËÄ®¤Ê¤É£¶»ÔÄ®¤Î°ìÉôÃÏ°è¡£³ÆÃÏ¤ÎÇÛ¿åÃÓ¤ÇÇÛ¿åÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÃÇ¿å¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¡£Áá¤±¤ì¤ÐÆ±Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤âÃÇ¿å¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢£²£´Æü¸áÁ°£³»þº¢¡¢Æ±¸©Âçµ¹Ì£¡Ê¤ª¤ª¤®¤ß¡ËÂ¼Æâ¤Î¸©Æ»¤ËËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ³¿å´É¤¬ÇËÎö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£