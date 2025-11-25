¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦ËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×&¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¼¯»ùÅç¸©¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¤Î¿åÃå»Ñ&½Ð³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡Á´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÙ¡£22Æü¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ªº×¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×&¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
¡¡ÍâÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ªº×¤ê¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤·¡¢24Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ä«¤Î¤ªÌÜ³Ð¤á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÁÇ·Åç¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ªÅ·µ¤¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÉ÷¤â¤Í¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¡£¤¤Î¤¦¤Ï¤ªº×¤ê¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Î²Î¤¤Ç¼¤á¤Ç¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î·Ê¿§¤È¶õµ¤¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖËÜÆü¤Î½Ð³Ý¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡×¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë