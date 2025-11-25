¥Ë¥Ã¥¯¤È¥¸¥å¥Ç¥£¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡ª¥¹¥È¥ì¥¤¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖStraine¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡ÙÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Straine¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È
²Á³Ê¡§3,960±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥À¡¼¥¯¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¡¡475mL
¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥À¡¼¥¯¥Á¥§¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¡¡475mL
¢¨¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡¡¤ª»î¤·¥µ¥¤¥º 1mL¡ß2Êñ
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢
¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStraine¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¡× ¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×¤È¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤ë¤Ç°ìËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÀ°¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¡Èstraight(¿¿¤ÃÄ¾¤°)¡É¤È¡Èline(Àþ)¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾¤Å¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡ÖStraine¡×
ÍýÁÛ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¼Á´¶¤Î¤¿¤á¤Ë¸·Áª¤·¤¿Êä½¤À®Ê¬¤ÈÆâÉô¹½Â¤¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÊä½¤Àß·×µ»½Ñ¤Ç¡¢¥¯¥»¡¦¤¦¤Í¤ê¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤ËÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÉÊÇö¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖStraine¡×¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ç¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ø¥Ó¤Î¡Ö¥²¥¤¥ê¡¼¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¹á¤ê¤Ï¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¸ÂÄê¤Î¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥À¡¼¥¯¥Á¥§¥ê¡¼¡£
ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â²Ã¤¨¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¹á¤ê¤ÇÈ¯Çä¡£
Straine¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡õ¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª
