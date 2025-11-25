Âç¿©´Á¤Î¡È¿À¿ý»Î¡É¤â¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¥¡×¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¾ÆÆùÊÛÅö¤¬Áª¼ê¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¡Ö¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¤¤«¤Ë¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤Ä¤¤½¤¦¤ÊÊÛÅö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î24Æü¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Î¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¾ÆÆùÊÛÅö¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡È¹¶·âÎÏ¡É¤ËÂç¿©´Á¤Î¿ý»Î¤â¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¥¡×¤È¹ß»²¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¤â¹ß»²¡ª¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¾ÆÆùÊÛÅö
¡¡Âè1»î¹ç¤Î³«»ÏÁ°¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Î¹µ¼¼¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âè2»î¹ç¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢¾ÆÆùÊÛÅö¤ò¤¿¤¤¤é¤²¤¿¤«¤é¤À¡£¡È¥¼¥¦¥¹¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤¿¤í¤¦¤À¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤ªÊ¢¤â¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÊÛÅö¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¥¡£¤´ÈÓ¡¢Â¿¤¤¡£¥ä¥Ð¤¤¡¢2ÀïÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÀõ¸«¿¿µª¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ï¢Áñ¤·¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤¿¤í¤¦¤â¡ÖÏ¢Áñ¤µ¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢ºÆ¤ÓÀõ¸«¤Ï¡Ö¿Æ¤Ç5ËÜ¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ê¤¿¤í¤¦¤Î¡Ë¾Ã²½ÂÔ¤Á¤ÎÏ¢Áñ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
