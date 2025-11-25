Æü·ÐÊ¿¶Ñ25ÆüÁ°°ú¤±¡áÈ¿È¯¡¢189±ß¹â¤Î4Ëü8815±ß
¡¡25ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÈ¿È¯¡£Á°½µËöÈæ189.39±ß¡Ê0.39¡ó¡Ë¹â¤Î4Ëü8815.27±ß¤ÇÁ°¾ì¤Î¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï831¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï709¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï67¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò237.99±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤ÇÅì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬81.22±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬48.13±ß¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬24.82±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬21.26±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï222.61±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ë£Ä£Ä£É <9433>¤¬23.87±ß¡¢¥³¥Ê¥ß£Ç <9766>¤¬14.37±ß¡¢¥½¥Ëー£Ç <6758>¤¬14.37±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬7.75±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ19¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÈóÅ´¶âÂ°¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¢°åÌôÉÊ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢ÊÝ¸±¡¢¶õ±¿¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
