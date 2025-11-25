¡Ö±³¤À¤í¡×¡Ö¤¨¡©¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÊÆ¾×·â¡¢Ìë´Ö¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À°ìÊó¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍè½ÕWBC½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤âÂ®Êó¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±³¤À¤í¡×¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÊó¹ð¤·¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡WBC¤Ë¤ÏÁ°²ó2023Ç¯Âç²ñ¤¬½é¤Î½Ð¾ì¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò2009Ç¯Âç²ñ°ÊÍè3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Íè½Õ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç¤ÏÌë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î?!!!¡×
¡Ö¥«¥Ê¥À¤Ï·¯¤Î¤³¤È¶²¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¤¾¡×
¡Ö¤ª¤ª¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¤Ç¡©¡¡Èà¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö±³¤À¤í¡×
¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ö¤Û¤é¤Ê¡×
¡ÖËÜµ¤¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Á¡¼¥àUSA¤ÎÈÖ¤À¡×
¡Ö¤³¤ÎÃË¤ÏÊÑ¿Í¤À¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉüµ¢¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ê¤É¡¢½Ð¾ì¤Î·ÁÂÖ¤¬°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜ¤ÎWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï3·î6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë