ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î1Ç¯À¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¸«¤»¤¿Ä¶²ÃÂ®¤Ë¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£È¢º¬¤Ø¸þ¤±¤¿Âç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¢¤ì!?¡×¾åÌî»³¤Î¡ÈÄ¶²ÃÂ®¡É¤È¸¶´ÆÆÄ¤Î¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
11·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æpresents MARCHÂÐ¹³Àï2025¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÌÀÂç¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Î©Âç¡¢ÃæÂç¡¢Ë¡Âç¤Î5Âç³Ø¤¬1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤òÁè¤¦ÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁ°¾¥Àï¡×¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè3ÁÈ¤Î½ªÈ×¤Ï4¿Í¤ÎÁö¼Ô¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£ÀÄ³ØÂç2Ç¯À¸¤Îº´¡¹ÌÚÂçµ±¤¬ÀèÆ¬¤òÁö¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢4ÈÖ¼ê¤«¤é¥¹¥ë¥¹¥ë¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÀÄ³ØÂç1Ç¯À¸¤Î¾åÌî»³·ý»ÎÏ¯¤À¤Ã¤¿¡£°ìµ¤¤Ëº´¡¹ÌÚ¤òÈ´¤¤¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¾åÌî»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©Á°¤Ë½Ð¤¿¤Í¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¼¶Ã¤¤Ç¤¹¤Í¡£4ÆüÁ°¤ËÂ¤ò¡È¥×¥Á¸Î¾ã¡É¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢2Æü¤Û¤É¥Î¡¼¥é¥ó¤Ç¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤â°ÕÍßÅª¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°µ´¬¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿1Ç¯À¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¾åÌî»³¤Ï¡¢±Æ¤ò¤âÆ§¤Þ¤»¤Ì²ÃÂ®ÎÏ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤·¤Æ¡¢28Ê¬22ÉÃ¤Ç¥´¡¼¥ë¡£1Ç¯À¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÁö¤ê¤Ã¤×¤ê¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤â¡Ö¥±¥ó¥·¥í¡¼¡ª¡×¡ÖÁá¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ìÇ¯¤Ç¤³¤ì¡ª¡©¡×¡Ö¤Ï¤ä¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¾åÌî»³Áª¼ê¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¡ª¤µ¤¹¤¬ÀÄ»³¤À¤Ê¡ª¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ä¤Ð¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬³ØÆâ¤Î16¿Í¤ËÆþ¤ëÀï¤¤¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀÄ³ØÂç¤ÎOB¤Ç2025Ç¯¤ÎÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï9¶è¤òÎÏÁö¤·¤¿¡¢FBCÊ¡°æÊüÁ÷¤ÎÅÄÃæÍªÅÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÁö¤ê¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¾åÌî»³¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ëº£Æü¤Ïµ¤¸õ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Á°¤ÎÁÈ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£28Ê¬40ÉÃ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¸õ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç20ÉÃÂæ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö5¶è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Ê¤ª¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬¾å°Ì10¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à28Ê¬01ÉÃ08¤Î¹¥µÏ¿¤ÇÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿MARCHÂÐ¹³Àï¡Ë