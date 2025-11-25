¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬ÏÃÂê¡ªËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¡¢5ºÐÄ¹½÷¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¦¼ê·ÝºÇ¿·ºî¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢Ì¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤¿¼ê¤µ¤²ÂÞ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ï¥Þ¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÏÃÂê¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2016Ç¯1·î¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤È·ëº§¤·¡¢5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢1ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò°é¤Æ¤ëËÌÀî¡£X¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿ÃåÂØ¤¨ÂÞ¤ä¡¢¿å¿§¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤Çºî¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥Ý¡¼¥Á¡¢¥¹¥«¡¼¥ÈÉôÊ¬¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤ÉÄ¹½÷¤Î¤¿¤á¤Î¼ê·ÝºîÉÊ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬²ÈÂ²¤ÇËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ö¸å¤í»Ñ¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¥Þ¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î23Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÌÀî¤¬Ì¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î¼ê·ÝºîÉÊ¤ò¸ø³«¡£¡ÖºÇ¶á¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÍÎÉþ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ø¹õ¤¤¼êÄó¤²¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¤Î¤³¤È¡£¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¥®¥ã¥¶¡¼¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¡£º£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¡£åºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ç¡¢´ïÍÑ¤Ç¡¢¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥ÞºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¹¥Æ¥¡Ä¡ª¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë