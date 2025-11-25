¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡×¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡©Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ¡¢Ã±¸ìÄ¢¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿´Å¤¤¸ÀÍÕ
¾®ÀôÈ¬±À¡Êº¸¡Ë¤È¥»¥Ä
¡ÊÂë¶¶Ç¦¡§¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò²ò¤»¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤¬¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤È°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ì¤º¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ
¡¡ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë2·î¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î²È¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Æó¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¡¡¡Ø¾®Àô¥»¥Ä¡¡¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¡Ù¡Ë¡¢¤ä¤¬¤ÆÆó¿Í¤Ï¡¢¡ÖÉ×ÉØ¡×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥»¥Ä¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¡¢Æó¿Í¤Î²ñÏÃ¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ë¶ìÏ«¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È·ëº§Åö½é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ê¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡ÙÄ¹Ã«ÀîÍÎÆó¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¾¾Ìî¥È¥¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÚ¼Â¤Ê¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¼½ñ¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ê£»¨¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ´Ö¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ
¡¡¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤Î¶¦ÄÌ¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬Àè¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ä´·ÍÑ¶ç¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ò½õ»ì¡Ê¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¡Ë¤Ê¤·¡¢Æ°»ì¤È·ÁÍÆ»ì¤Ï³èÍÑ¤Ê¤·¡¢Ê¸¾Ï¤Î¸ì½ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë±Ñ¸ì¼°¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¾®ÀôÈ¬±ÀµÇ°´Û¡Ø¾®Àô¥»¥Ä¡¡¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎºÊ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¡Ù¡Ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¥µ¥Þ¡¡¤¢¤Ê¤¿¡¢¿ÆÀÚ¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¡£²¿¤Ü´î¤Ö¡¢¸À¤¦¡¢Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¥»¥Ä¤âÃé¼Â¤Ë¿¿»÷¤Æ²ñÏÃ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÕÇ¯¤Ë¤Ï¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿Ë¡Î§ÌäÂê¤Ê¤É¤â¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Íý²ò¤·¹ç¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾®Àô²È¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤È¾Î¤·¤¿¡Ê°Ê¾å¡¢¾®ÀôËÞ¡Ø²øÃÌ»ÍÂåµ¡¡È¬±À¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡Ù¡Ë¡£
¡¡¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥Ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¹¤é¡¢¤è¤¯²ò¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿ÀÈë¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ãç´Ö¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±Ñ¸ì³Ð¤¨½ñ¤Ä¢¡×¤Ë½ñ¤»Ä¤µ¤ì¤¿´Å¤¤¸ÀÍÕ
¡¡ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë11·î¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÅ¾Ç¤¤Î¤¿¤á¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Ï¾¾¹¾¤«¤é·§ËÜ¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·§ËÜ»þÂå¤ÎÌÀ¼£26Ç¯¡Ê1893¡Ë1·îº¢¤«¤é¡¢¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤«¤é±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥È¡¡·î¤²¤Ä¡×¡¢¡Ö¥Ò¡¼¡¡Â¶ÃË¡×¡¢¡Ö¥È¥ê¥·¥Æ¡¡¤Î¤É¤¬¤«¤ï¤¯¡×¡¢¡Ö¥«¥×¥Æ¥ó¡¡Âç°Ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎºÝ¤ËÄ°¤¼è¤Ã¤¿È¯²»¤ä¤½¤Î°ÕÌ£¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Çµ¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¡Ö±Ñ¸ì³Ð¤¨½ñ¤Ä¢¡×¤¬2ºý¡¢º£¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë°ÕÌ£¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥æ¥ª¡¢¥¢¡¼¥é¡¢¥Ç¡¼¡¢¥¹¥¨¥Æ¡¼¥·¥¿¡¢¥ì¥È¥ë¡¢¥ª¥á¥ó¡¢¥¨¥ó¡¢¥Ç¡¼¡¢¥Û¡¼¥é¡¢¥ï¥é¡¼¥À¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥ó¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤½÷À¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï¡¢Æó¿Í¤Îå«¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤á¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
±Ñ¸ì¤ÏÆüËÜ½÷À¤ÎÈþÆÁ¤òÂ»¤Ê¤¦¡©
¡¡¥»¥Ä¤Î²ûÇ¥¤ä½Ð»º¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÏÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¡ÊÃÞËà½ñË¼ÊÔ½¸Éô¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¡¡¨¡¨¡ÆüËÜ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÀ¾ÍÎ¤Î´ãº¹¤·¡Ù¡Ë¡£
¡¡ÌÀ¼£27Ç¯¡Ê1894¡Ë10·î¤Ë¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î°ì²È¤Ï·§ËÜ¤«¤é¿À¸Í¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£29Ç¯¡Ê1896¡Ë2·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ïµ¢²½¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ÈÉ½µ¡Ë¡£
¡¡Æ±Ç¯¤Î9·î¤Ë¤Ï¡¢È¬±À¤¬Äë¹ñÂç³Ø¤Î¹Ö»Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿À¸Í¤«¤éÅìµþ¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥Ä¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎºÆ³«¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬È¬±À¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÏÆüËÜ½÷À¤ÎÈþÆÁ¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¡¢¥»¥Ä¤Î´ê¤¤¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¼£34Ç¯¡Ê1901¡Ë1·îº¢¡¢È¬±À¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òºÆ³«¤·¡¢¥»¥Ä¤Ë±Ñ¸ìÉ®µÂÎ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥Ä¤¬¡¢È¬±À¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿±Ñ¸ì¤ÎÎãÊ¸¤ò¼êËÜ¤È¤·¤Æ½ñ¤¼Ì¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ö±Ñ¸ìÉ®µÂÎÎý½¬Ä¢¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢½ñ¤Êý¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄ¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡¡¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡Ë¡£
¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ë¹¬Ê¡¤ÊÉ×ÉØ
¡¡¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾®Àô°ìÍº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Ï°ìÍº¤Ë¤Ï¡¢Ä«Í¼¤Î2²ó¡¢±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¯¤·¤â¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÍº¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥»¥Ä¤¬Î©¤ÁÊ¹¤¤·¤Æ³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ©¤ÁÂà¤«¤»¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬±Ñ¸ì¤¬Ã£¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¸À¤ï¤Ì¤Ç¤â¤è¤¤¤³¤È¤òÀ¾ÍÎ¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥»¥Ä¤Ë¤Ï¼«Á³¤ËÊ¹¤³Ð¤¨¤¿2¡¢3¤ÎÃ±¸ì°Ê³°¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤òÃÎ¤é¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾®Àô°ìÍº¡ØÉã¡ÖÈ¬±À¡×¤ò²±¤¦¡Ù¡Ë¡£
¡¡¤±¤Ã¤¤ç¤¯¥»¥Ä¤Î±Ñ¸ì¤Ï¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥Ä¤ÏÈ¬±À¤ËÀÎÏÃ¤ä²øÃÌ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¡¢Ì¾ºî¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Î¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤ä¡ÖÀã½÷¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºÆÏÃ¡Ê¤â¤È¤È¤Ê¤ëÏÃ¤òÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤äÊ¸¾þ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÁÏºîÊýË¡¡ËºîÉÊ¤ò¡¢À¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»í¿Í¤ÎÇë¸¶ºóÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤Î²ÈÄíÀ¸³è¡×¡Ê¡ØÇë¸¶ºóÂÀÏºÁ´½¸¡ÙÂè8´¬½ê¼ý¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¤Ï¡¢¤À¤ì¤Ë¤â²ò¤é¤Ê¤¤Æó¿Í¤À¤±¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤À¤ì¤Ë¤â²ò¤é¤Ê¤¤Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤ä³Ú¤·¤ß¤ä¤ò¡¢°¦¿ÍÆ±»Î¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥»¥Ä¤ÈÈ¬±À¤ò¡ÖÆ±¤¸²È¤ÎÃæ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë²ÈÂ²¤Î¼Ô¤Ë¤µ¤¨¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´¤¯²ò¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢²¿»þ´Ö¤â·ñ¤¤º¤ËËÓ¤¸¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¿Æó¿Í¤ÎÃË½÷¤³¤½¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ë¹¬Ê¡¤ÊÉ×ÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¾¾Ìî¥È¥¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤â¡¢º£¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ë¹¬Ê¡¤ÊÉ×ÉØ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¡¢²æ¡¹»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
É®¼Ô¡§Âë¶¶ Ç¦