¡Ò¡ÖËÍ¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢Êñ·Ô¼ê½Ñ¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¡×¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬¥¿¥ÍÌÀ¤«¤·¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖÊñ·Ô¼ê½Ñ¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ÖÉé¤±¤ë¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¡½¡½ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÀ®¸ù¤ÎÊýÄø¼°¡É¡£Êñ·Ô¼ê½Ñ¤Ç°ì»³Åö¤Æ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¼°Æó½Å½Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡ÈÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É¤Ë¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Þ¤Çºî¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿·´©¡Ø¹â¿Ü¤Î°ä¸À¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¤Î¡ÖÀ®¸ùÅ¯³Ø¡×¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
Êñ·Ô¼ê½Ñ¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡¢Êñ·Ô¼ê½Ñ¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿´ï¶ñ¤â¿·¤¿¤Ë²þÎÉ¤·¤Æ¡¢Á´Éôµ¡³£Åª¤Ë¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥×¼°¤Î´ï¶ñ¤òÈï¤»¤Æ¡¢ËüÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÇÄù¤á¤ë¤È·ìÎ®¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Êñ·Ô¼ê½Ñ¤Ï½ª¤ï¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ËÖµ¯¤·¤¿»þ¤Ë¥Ñ¥«¥¢¥Ã¤È½ý¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤òºÇ¾®¸ÂÅÙ¤ÇË¥¤Ã¤Æ¡£É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½ý¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ü¥ó¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÎ®¤ìºî¶È¤Ç¤ä¤ë¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È°ì½ï¡£¼ÖÂÎ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤òÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Êºî¶È¤ò¤¹¤ë¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡½è½÷ËìºÆÀ¸¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÊñ·Ô¼ê½Ñ¤â¡¢¶áÇ¯¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£Áð¿©·ÏÃË»Ò¤È¤«Æù¿©·Ï½÷»Ò¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Ë¤â»þÂå¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼£ÎÅ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ´î¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¦Â¦¤À¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤Ê¸«Êý¤ÈÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¡È¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Í³¿ÇÎÅ¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤«¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼ê¤³¤®¥Ü¡¼¥È¤È¥¨¥ó¥¸¥óÁ¥¤Î¸úÎ¨Èæ³Ó¤ÈÆ±¤¸¡£ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÏ¦¤òÁæ¤¤¤À¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡ª¡×¤Ã¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Á¥¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂØ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤Ê¤ó¤Æ¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¿ÜÉÂ±¡¤Ã¤Æ¡¢Ìó200¥Ù¥Ã¥É¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬700¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï½¾¶È°÷¤¬7¡Á8¿Í¡£´Ç¸î»Õ¤¬4¿Í¤¤¤Æ¡¢»öÌ³°÷¤¬3¡Á4¿Í¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¹â¿ÜÉÂ±¡¤È¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µëÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÊÌ¤Ë²Ô¤¤¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤¬½á¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡ÇîÂÇ¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¡¹¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¡£ËÍ¤Èµ¤¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢106²¯±ß¤Î»ñ¶â¤òÉÔÀµÍøÍÑ¤·¤¿Âç²¦À½»æÁ°²ñÄ¹¤Î°æÀî°Õ¹â·¯¤È¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡ª¡×¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¤é¡¢°æÀî·¯¤Ï106²¯±ßÍÏ¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡£
À®¸ù¤ÎÈëÌ©¤Ï¡Ä
¡¡ËÍ¤Î¤½¤ó¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Î»þ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬»ß¤á¤ë¤Û¤¦¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡ÖÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÖÁ´Éô¡ÈµÕÄ¥¤ê¡É¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤âÉé¤±¤ë¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£Éé¤±¤ë¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡£
ÆÍÁ³¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ö¤³¤³¤Ï°Û¾ï¤ËÉ¡¤äÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡µÕÄ¥¤ê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¾¡¤Ä¡Ä¡Ä¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÎÎ¨¤ÏÆ±¤¸¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÇÛÅö¤ÏÃÇÁ³¹â¤¤¤ó¤À¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤À¤Ã¤Æ¡¢¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ÐÊÝ¸±¤¬»È¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤È¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¡£
¡¡1986Ç¯º¢¤ËÊÝ¸±°å¤ÎººÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ²ñ¤«¤é°Ñ°÷¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï°Û¾ï¤ËÉ¡¤äÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ²ø¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÒÊý¤ÎÌÜ¤Î³«¤¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ãâÛ²¼¿â¡£¤Ç¤â¡¢Î¾ÌÜ¤Î´ãâÛ²¼¿â¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ä¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤À¤â¤Î¡£´µ¼Ô¤¬¡¢¡ÖÀèÀ¸¡¢ËÍ¡¢´éÌÌ¿À·ÐËãáã¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¾Ð´é¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£´éÌÌ¿À·ÐËãáã¤ÏÊÒÊý¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ç§¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Àµ¾ï¤Ê¿Í¤è¤ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤±¤ì¤ÐÉÂ¿Í°·¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÂ¿Í¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÊÒÂ¤¬Ã»¤±¤ì¤Ð¿ÈÂÎ¾ã³²¼Ô¤À¤±¤ÉÎ¾Â¤¬Ã»¤±¤ì¤ÐÀµ¾ï¤ÊÃ»Â¡£±¦ÌÜ¤Î´ãâÛ²¼¿â¤ò¼£¤·¤Æ¡¢¤Û¤È¤Ü¤ê¤¬Îä¤á¤Æ¤«¤é¤â¤¦ÊÒÊý¤Î´ãâÛ²¼¿â¤ò¼£¤»¤ÐÎ¾ÌÜ¤Î´ãâÛ²¼¿â¤òÊÝ¸±¤Ç¼£¤»¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌÜ¤ò¥Ç¥«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Èµ»½Ñ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£
¡¡É¡¤Ç¤â¤½¤¦¡£¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¡¤À¤ÈÄÙ¤ì¤¿É¡¡Ä¡Ä°ÈÉ¡¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÉÂÌ¾¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÉÂÌ¾¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤ÎÏ·ÇÌ¤È¤«¥Ö¥¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÉÕ¤±¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡£
¡¡ºÇ¶áÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆÀ°·Á¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¼°Æó½Å½Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÍ¤¬³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÀÚ³«Ë¡¤äËäË×Ë¡¤Ç¤Ï¼ð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢½Ñ¸å1½µ´Ö°Ê¾å¤â²½¾Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÀ³²¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢À¸¤ß½Ð¤·¤¿ÊýË¡¤¬¥¯¥¤¥Ã¥¯¼°Æó½Å½Ñ¡£
¡¡âÛ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëâÛÈÄ¤È¤¤¤¦Æð¹ü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÙ¤¤¥Ê¥¤¥í¥ó»å¤ÇâÛÈÄ¤ÈâÛ¤ÎÈéÉæ¤ËÌþÃå¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ê¤é¼ð¤ì¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤âÍá¤Ó¤é¤ì¤Æ´é¤âÀö¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤Þ¤ÇÀßÃÖ
¡¡Êñ·Ô¼ê½Ñ¤ä¥¯¥¤¥Ã¥¯¼°Æó½Å½Ñ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç13¥õ½ê¤ËµòÅÀ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¿ÜÉÂ±¡¤Î¤¢¤ë°ì¿§Ä®¤Ã¤ÆÎ¦¤Î¸ÉÅç¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ð¥¹¤â¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤ÏÌ¾Å´¤Î¥Ð¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÏÍÜ±·¾ì¤Ê¤ó¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤Ï¹¤¤¤Î¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢²¿¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤¬ÊØÍø¤À¤í¤¦¡© ¤È¹Í¤¨¤Æ¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
