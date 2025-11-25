¹á¹ÁÅö¶É¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ø¤ÎÂÐ±þÁ¼ÃÖ¡¢ÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤È¸ø¼°¸òÎ®Ää»ß
¹á¹ÁÅö¶É¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤ª¤±¤ë¼«±ÒÂâ²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¡×È¯¸À¤òÌäÂê¤Ë¤·¡¢¸½ÃÏÆüËÜÁíÎÎ»ö´Û¤È¤Î¸ø¼°¸òÎ®¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤·¤¿¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ï24Æü¡¢³°¸ò¶Ú¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¹á¹ÁÅö¶É¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò·«¤ê½Ð¤¹Ãæ¹ñ¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¹á¹ÁÅö¶É¤Ï7Æü¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×´ØÏ¢È¯¸À°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯Ãû¸õ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹á¹ÁÀ¯ÉÜ¤ÎÅê»ñ¿ä¿Ê¶É¤¬18Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È¹á¹Á¤Î´ë¶È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ä¤ê¡¢¹á¹ÁÂ¦¤¬ÎÎ»ö´Û´Ø·¸¼Ô¤Î·çÀÊ¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤ÈÃó¹á¹ÁÆüËÜÎÎ»ö´ÛÂ¦¤¬¶¨µÄ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¹Ô»ö¼«ÂÎ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î²ÄÇ½À¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡ÖÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤«¤éÌó10Æü¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤Ï·ÐºÑÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë´±Î½¤ÈÃó¹á¹ÁÁíÎÎ»ö¤ÎÍè·î¤ÎÌÌÃÌÆüÄø¤â¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤òÆüËÜÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹á¹ÁÅö¶É¤Ï¹á¹Á¤Î»ÔÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ÎºÝ¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤ÉÃæ¹ñÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐÆüÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£