¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÈÌ¼¤¬¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ëÆ°²è¡×¤òÅð»£¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ô17ºÐ¾¯½÷¼ºí©¥È¥é¥Ö¥ë¡ÕÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¤¿¡ÖÉã¿Æ¤Î¤½¤Î¸å¡×¡Ê³¤³°¤Î»ö·ï¡¦2001Ç¯¡Ë
¡¡2001Ç¯¡¢17ºÐ¤Î¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ë¡¼¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¼ê»æ¤ä»äÊª¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²È½Ð¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÊª¸ì¤ë¡£Éã¿Æ¤Ï¡ÖÌ¼»×¤¤¡×¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä¼þ°Ï¤Î¾Ú¸À¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£¼ºí©¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò½ä¤ëÁÜºº¤È²ÈÂ²¤Îº®Íð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾×·â¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ô⋯¾×·â¼Ì¿¿⋯¡Õ¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ÈÌ¼¤¬¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ë»Ñ¡×¤â⋯¡Ö¾Ã¤¨¤¿17ºÐ¾¯½÷¡×¡Öµ¿ÏÇ¤ÎÉã¿Æ¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë
¡¡ÆÍÁ³¼ºí©¤·¤¿¿Í¡¹¡¢ÌÂµÜÆþ¤ê»¦¿Í¡¢Ææ¤À¤é¤±¤ÎÉÔ¿³»à¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª¿¿Áê¤¬°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸Åº£ÅìÀ¾81¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¤ò°·¤Ã¤¿Ê¸¸Ë¡ØÆÉ¤ó¤Ç¿Ì¤¨¤í¡ª¡¡À¤³¦¤ÎÌ¤²ò·è¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
17ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¡ÖÆÍÁ³¤Î¼ºí©¡×
¡¡¸å¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ë¡¼¤Ï1984Ç¯¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯Êì¿Æ¤¬Î¥º§¡£1987Ç¯¡¢Êì¿Æ¤Ï¸µÊÝ°Â´±¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¿¡¼¥Ë¡¼¡ÊÅö»þ39ºÐ¡Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë°ÛÉãËå¤Î¥µ¥é¤¬ÃÂÀ¸¡£4Ç¯¸å¤Î1992Ç¯¤Ë¼ÂÊì¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤Ç»àË´¤·¡¢°Ê¹ß»ÐËå¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡2001Ç¯¡¢17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤â¤¤¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÏÈó¾ï¤ËÂ«ÇûÅª¤Ç¡¢»ý¤ÁÊª¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ã¯¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¶á¤¯¤Ë¼Ö¤òÄä¤á»Å»ö¤Ö¤ê¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Ç¯5·î17ÆüÌë¡¢Éã¤È³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¤¬¼«Âð¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¼«¼¼¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬»Ð¤Î·ÈÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ÇÃå¿®²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÙ¤Ë¥á¥â¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤È¥µ¥é¤Ø¡£º£Ä«³Ø¹»¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥é¡¢°ÊÁ°»ä¤Ë¡Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î´ê¤¤¤¬³ð¤¦¤è¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢300¥É¥ë¤À¤±¤â¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Í¡£¥¢¥ê¥Ã¥µ¤è¤ê¡×
¡¡É®À×¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬¾ïÆüº¢¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î½ÇÊì¤Î²È¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â³Î¤«¤À¡£¤¬¡¢¿ôÆü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬½ÇÊìÂð¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï·Ù»¡¤Ë¼ºí©ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤â¡¢¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤«¤é²È½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ºí©ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ê¥Ã¥µ¤ò¼Ö¤Ç³Ø¹»¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤¿¸å¡¢Ãë¤´¤íºÆ¤Ó·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤È¤Èà½÷¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Í³¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¿Æ»Ò´Ö¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤·¤Æ¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ýÏÀ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¡¢µ¡·ù¤ò°¤¯¤·¤¿¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬Éô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤¿¤¿¤á¥µ¥é¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢´ö¤Ä¤«¤ÎÍÑ»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂÐ¤·¡¢¥µ¥é¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Éã¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤Î¤¬ÉáÃÊ¤è¤êÃÙ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤àÍ§¿ÍÂð¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤·¡¢Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¤½¤³¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤½¤¦¤À¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¾Ú¸À¤Ï¿©¤¤°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢·Ù»¡¤¬¤³¤ì¤òµ¤¤ËÎ±¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¼»×¤¤¤ÎÉã¿Æ¡×¤À¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä
¡¡¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¥¢¥ê¥Ã¥µÁÜº÷¤Î¥Ó¥é¤òÅ½¤ê¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ËÈô¤ÓÈà½÷¤òÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¡£ËµÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¼»×¤¤¤ÎÉã¿Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Ï¼«¤é²È½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Î¼ºí©¤¬²¿¥ö·î¡¢²¿Ç¯¤âÂ³¤¯¤È¡¢¿Í¡¹¤Ï¤·¤À¤¤¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤ë¡£Â«Çû¤Î¶¯¤¤Éã¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á²È¤ò½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿Ëå¥µ¥é¤ä¹â¹»¤ÎÍ§¿Í¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤ËÄ¹´ü´Ö¡¢°ìÀÚÏ¢Íí¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Ï¼«Âð¤Ë»äÊª¤ÎÂçÈ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¤ò²¼¤í¤·¤¿·ÁÀ×¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Èà½÷¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡»öÂÖ¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï¼ºí©¤«¤é5Ç¯¸å¤Î2006Ç¯¡£·ºÌ³½ê¤ËÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢´Ç¼é¤Ë¥¢¥ê¥Ã¥µ»¦³²¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é2½µ´Ö¸å¤Î2001Ç¯5·î¤ËÊÌ¤Î½÷À¤ò»¦¤·¤¿ºá¤Ç¡¢·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½êÆâ¤Ç¸Å¤¤¿·Ê¹¤ò¸«¤Æ¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Î´é¼Ì¿¿¤òÈ¯¸«¡£Åö»þ¡¢¼«Ê¬¤¬¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¾¯½÷¤Ç¤¢¤ë¤È´Ç¼é¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÏÃ¤ÎÄÔêí¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¥¦¥½¤Î¼«Çò¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£ÃË¤¬¤Ê¤¼µõµ¶¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¾Ú¸À¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ¿³¤Ê¡ÖÉã¿Æ¤Î¹ÔÆ°¡×
¡¡¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢Éã¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥¢¥ê¥Ã¥µ¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ï¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬Éã¤Ëº½Çù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ìË½¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢Èà½÷¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤Î¶µ»Õ¤âÉã¤ÎµÔÂÔ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¤³¤ì¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¼ºí©¤ÎÌó1Ç¯Á°¤ËÃÏ°è¤Î»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¤â¤·¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤Ï¼ºí©¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Î²È¤òÁÜº÷¤¹¤ë¡£¤È¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤¿²¿ËÜ¤â¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤òÈ¯¸«¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÄÌµ¤¸ý¤ÎÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿±£¤·¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë±ÇÁü¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈà½÷¤¬¼«Âð¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦Â¾¤Ë²¿Âæ¤â¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤ò²È¤ÎÃæ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¼ºí©ÅöÆü¤Î±ÇÁü¤À¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2008Ç¯12·î¡¢·Ù»¡¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤òÂáÊá¤¹¤ë¡£
