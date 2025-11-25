°äÂÎ¤òÉå¤é¤»¤ë¡Ö²ø¤·¤¤¥¯¥¹¥ê¡×¤ò¹ØÆþ¡¢¾Úµò±£¤Ú¤¤¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ô17ºÐ¾¯½÷¼ºí©¥È¥é¥Ö¥ë¡Õ¼Â¤ÎÌ¼¤Ë¡ÈÊÑÂÖ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Éã¿Æ¤Î¡Ö¶Ã¤¤Î¤½¤Î¸å¡×¡Ê³¤³°¤Î»ö·ï¡¦2001Ç¯¡Ë
¡¡2001Ç¯¡¢17ºÐ¤Î¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¿¡¼¥Ë¡¼¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï°ì¸«¡ÖÌ¼»×¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Æ»ë±ÇÁü¤ä¼þ°Ï¤Î¾Ú¸À¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£¼ºí©¸å¤âÉã¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤¬Â³¤¡¢¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¹ØÆþ¤ä¥È¥é¥Ã¥¯ÇäµÑ¤Ê¤É¤Îµ¿ÏÇ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÉÔ¿³¤ÊÉã¿Æ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖÈÈ¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡º£¤Ê¤ª¿¿Áê¤¬°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸Åº£ÅìÀ¾81¤Î¥³¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥¹¤ò°·¤Ã¤¿Ê¸¸Ë¡ØÆÉ¤ó¤Ç¿Ì¤¨¤í¡ª¡¡À¤³¦¤ÎÌ¤²ò·è¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
写真はイメージ
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÊÑÂÖ¤À¡×
¡¡2008Ç¯12·î¡¢·Ù»¡¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤òÂáÊá¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¤Ï¥¢¥ê¥Ã¥µ¼ºí©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Âð¤Ë¼êÀ½¤ÎÇúÈ¯Êª¡¢ÆÏ¤±¤Î¤Ê¤¤·ý½Æ¤ä¥é¥¤¥Õ¥ë¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÊÁ°¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÅµ¤²ñ¼Ò¤òÇúÇË¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÎ¢¤Å¤±¤ëÊ¸½ñ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÏºÛÈ½¤ÇÄ¨Ìò10Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢2017Ç¯8·î¤Ë¼áÊü¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¥µ¥é¤Ï»Ð¤Î¾ðÊó¤ò¹¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï2008Ç¯¤ËÉã¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢·Ù»¡¤«¤é¡¢¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬¥Þ¥¤¥±¥ë¤«¤éÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò·Ù»¡¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿Èà½÷¤Ï¼«¤é¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¥¢¥ê¥Ã¥µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ëÁ´¤Æ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹Â¾¡¢ÍÍ¡¹¤ÊSNS¤ÇÈ¯¿®¡£Ãæ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡¢¼ºí©Á°¤Ë¥¢¥ê¥Ã¥µ¤¬Éã¤È¸ø±à¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¡¢Èà½÷¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÊÑÂÖ¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ï²¿É´Ëü²ó¤È»ëÄ°¤µ¤ì¡¢À¤´Ö¤Îµ¿ÏÇ¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë1¿Í¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
Éã¿Æ¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ù»¡¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤ò2020Ç¯8·î¤Ë¥¢¥ê¥Ã¥µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂèÆóµé»¦¿Íºá¤ÇºÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤ÏÁ°½Ò¤Îµ¿ÏÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ºí©¤Î¾¯¤·Á°¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬ÂçÎÌ¤Î¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ò¸øÉ½¡£¤³¤ÎÌôÉÊ¤Ï°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬¥¢¥ê¥Ã¥µ¤ò»¦³²¸å¡¢¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ò»È¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤â¤Î¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤·¡¢Èï¹ð¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ï¹ØÆþ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ê¶¡½Ò¤ò²óÈò¤¹¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¸¡»¡¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿2Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¼ºí©¸å¤Ë¤É¤Á¤é¤âÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤Î°äÂÎ¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤Ó¡¢¤½¤Î¾Úµò¤ò±£¤Ú¤¤¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Þ¥¤¥±¥ë¤ÏÇäµÑ¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜÅª¤òÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³Íý¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤êÃÙ¡¹¤·¤Æ¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯7·î18Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È½·è¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌµºá¡£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡ÊÅö»þ75ºÐ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Ú¸À¤äµ¿ÏÇ¤ÏÁ´¤Æ¾õ¶·Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤ÊÊªÅª¤Ê¾Úµò¤Ï²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¤È¤·¤Æµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÁ´¤Æ´þµÑ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡¤Ï¹µÁÊ¤òÃÇÇ°¡£»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤ÞÁò¤é¤ì¤¿¡£
