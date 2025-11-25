株式会社ビズヒッツはこのほど、30代以上の男女500人を対象に「20代のうちにやっておけばよかったことに関する意識調査」を実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】今からでも遅くない!?早めの行動が人生を変える…かも

「やっておけばよかったこと」第5位は「資産運用を開始する」。「投資に関しては、失敗しても支障がない独身時代から経験を積んでおきたかった(30代女性)」「20代のころから投資しておけば、今ごろ複利だけで生活できただろうなと思ったから(40代女性)」など、時間をかけて資産が増えていくため、早く始めておけばと後悔している人が多かった。



第4位は「交友関係を大切にする」。「40代になっても社外の友達がほとんどできないので、20代のときに異業種交流会などに参加して、友達をたくさんつくればよかった。40代まであっという間で、身内も亡くなって自分も人生折り返しになり、頼れる人がいないため、親友と呼べる友達をつくったほうがよいと思う(40代男性)」「30代以降になると責任あるポジションになり、仕事以外の時間がさらに減るので、仕事で直接関係のあるところ以外の人脈が広がりにくい。人脈が必要になるのは35歳くらいからなので、そのときに結構困る(50代男性)」など、ビジネス上の困りごとやプライベートでの孤独感などが理由となった。



第3位は「勉強する」。「仕事をし始めると勉強する時間がなくなり、勉強したくてもできないことが多い(30代女性)」「今は必死で勉強して手に職をつけましたが、やはり出遅れたことは明確。記憶力も瞬発力も落ちてからのスタートなので、若い人と差を感じてしまいました。20代の早くから本気で猛勉強していたら、弁護士や会計士など、もっと年俸の高い職業に就けたのに、と機会損失を感じます(40代女性)」「学生時代の勉強。専門知識が必要な職業に就きにくくなってしまった(50代男性)」など、勉強しておくことが、チャンスを掴む力になると感じている人は多い。



第2位は「旅行に行く」。「自分の時間があるうちに、いろいろな経験をしておけばよかったと感じる(30代男性)」「海外旅行に行っておけばよかったなと思います。だんだん動きが悪くなってくるからです。仕事などで身動きが取れなくなるし、勢いで行ってみようとも思えない。やはり20代のうちに行っておくべきだったなと思います(50代女性)」など、仕事が忙しくなると長期休暇が取りづらくなり、結婚すると家族のスケジュールに合わせる必要も出てくることから、体力&時間のある時期に視野を広げる体験をしておくべきという声が挙がった。



第1位は「資格を取得する」。「30代になると中間管理職のような立場になるため、資格取得に時間を割けなくなる。まだ脳が若いうちに、資格を取得していたほうが絶対にいいと感じる(30代男性)」「子育てのため専業主婦になりましたが年齢的に再就職は大変で、就職に有利な資格をいくつか取っておけばよかったと感じています(40代女性)」「いろいろな資格取得をしていれば職種も選べて、もっとお給料ももらえただろうなと思う(50代女性)」など、時間や記憶力のあるうちに、将来の収入にもつながる資格取得を勧める声が女性を中心に多く挙がり、全体の3割超から回答を得た。



（よろず～ニュース調査班）