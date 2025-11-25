¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¡õ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡ª²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡Ö¥Ù¥¤¡¦¥Ó¥å¡¼¡×
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡õ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹âÁØ³¬¤«¤éÄ¯¤á¤ëÈþ¤·¤¤²£ÉÍ¤Î·Ê¿§¤È¶¦¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆâÍÆ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡Ö¥Ù¥¤¡¦¥Ó¥å¡¼¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È
ÎÁ¶â¡§6,800±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¡¿ÅÚÆü½Ë 7,800±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¢¨¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥éÉÕ¤
¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ3ÃÊ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ú¾åÃÊ¡Û¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡¦ÏÂ·ª¤Î¥¿¥ë¥È¡¦çõ¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡¦¥Ù¥ê¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥ª¥Ú¥é¡¦çõ¤Î¥¸¥å¥ì
¡ÚÃæÃÊ¡Û¡¦¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¤È¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤Î¥«¥Ê¥Ã¥Ú¡¡¥Ç¥£¥ëÉ÷Ì£¡¦³û¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¤È¥ê¥ó¥´¤Î¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Î¥¿¥ë¥È¡¦¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¡¦ÍøÊ¿·ª¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å
¡Ú²¼ÃÊ¡Û
¡¦¥×¥ì¡¼¥ó¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¡¡¥¸¥ã¥à¡¢¥¯¥í¥Æ¥Ã¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ª°û¤ßÊª
¡¦¥Æ¥£¡¼¥Ö¥Ã¥Õ¥§ Ìó20¼ï ¡Ê¥¢¥à¥·¥å¥Æ¥£¡¼¡Ë¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó ¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á12·î31Æü(¿å)¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡
»þ´Ö¡§11:30¡Á/12:00¡Á/14:00¡Á/14:30¡Á¡¡¢¨2»þ´ÖÀ©
Äó¶¡¾ì½ê¡§¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ù¥¤¡¦¥Ó¥å¡¼¡×¡Ê28F¡Ë
Í½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹çÍ½Ìó 045-411-1188¡Ê10:00¡Á19:00¡Ë
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ù¥¤¡¦¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤È¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸á¸å¤Ë¡¢Í§¿Í¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¸ì¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÍ¥²í¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ù
5¼ïÎà¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä
¾åÃÊ¤Ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¤äçõ¤È¥Ð¥Ë¥é¤¬Í¥¤·¤¯¤È¤±¤¢¤¦¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼
ÃæÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤¿§¤É¤ê¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤¬Â·¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤Î©¤Æ¥¹¥³¡¼¥ó¤È¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó
²¼ÃÊ¤Ë¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¹¥³¡¼¥ó¤È¡¢¿ô¤«·îÁ°¤«¤éÃúÇ«¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¡¼¥«¡¼¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¥Û¥Æ¥ë¥á¥¤¥É¤Î¡Ö¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¡×¤ò¡£
¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ
¤Þ¤¿¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤ä20¼ïÎà¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤â¡Ö¥Ù¥¤¡¦¥Ó¥å¡¼¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÅÚÆü½Ë¸ÂÄê ¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¡¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¥½¡¼¥¹
ÅÚÆü½Ë¤Ï¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡¡¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¥½¡¼¥¹¡×¤âÄó¶¡¡£
ºÇ¾å³¬¤«¤éË¾¤à²£ÉÍ¹Á¤ä¥Ù¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¸á¸å¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼ ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼
ÎÁ¶â¡§12,000±ß¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë
Äó¶¡´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨ÅÚÍËÆü¤ò½ü¤¯¡¢2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á12·î30Æü(²Ð)¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤òÄó¶¡
Äó¶¡»þ´Ö¡§17:30¡Á21:00(ºÇ½ªÆþÅ¹19:00) ¢¨2»þ´ÖÀ©
¥á¥Ë¥å¡¼¡§3ÃÊ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É
¡Ú¾åÃÊ¡Û¡¦¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¡¡¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥½¡¼¥¹¡¦¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¦¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼
¡ÚÃæÃÊ¡Û¡¦¥µ¡¼¥â¥ó¥Þ¥ê¥Í¤È¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡¦¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¦¥Ï¥â¥ó¥»¥é¡¼¥Î¤È¥á¥í¥ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¡¦¥Á¡¼¥º¤ÎÀ¹¹ç¤» ¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥È
¡Ú²¼ÃÊ¡Û¡¦¥Ñ¥ó¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¥á¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥È
¡¦µí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥µ¥ó¥É ¥È¥ê¥å¥Õ¥½¡¼¥¹¡¦¹üÉÕ¤¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó ¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥³¥³¥Ã¥È¥°¥é¥¿¥ó¥Ç¥¶¡¼¥È¡§çõ¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ª°û¤ßÊª
¡¦¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó ¥â¥¨¡¦¥¢¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡Ë¡¦À¸¥Ó¡¼¥ë¡¦ÀÖ¥ï¥¤¥ó/Çò¥ï¥¤¥ó¡¦¥â¥¯¥Æ¥ë5¼ï¡¦¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯5¼ï
Ìë¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼ ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¡×¤òÄó¶¡¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤äÉ×ÉØ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡ª
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡È¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡É
¡È¥â¥¨¡¦¥¨¡¦¥·¥ã¥ó¥É¥ó¡É¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥í¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¼Êë¤ì¤«¤éÌë¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¡£
¥Ð¡¼¥Ë¥ã¥«¥¦¥À¤ä¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ郄ÌÚ¤Ë¤è¤ëìÔÂô¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÍ¥²í¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡ù
²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶¡¼
3ÃÊ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»º¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤Î¥¿¥ë¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥Ï¥â¥ó¥»¥é¡¼¥Î¤È¥á¥í¥ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¡×¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
¥·¥§¥Õ郄ÌÚ¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥È
¥á¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹üÉÕ¤¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÎÁÍý¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥å¥Õ¥½¡¼¥¹¹á¤ë¡Öµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¥µ¥ó¥É¡×¤ä¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥³¥³¥Ã¥È¥°¥é¥¿¥ó¡×¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¡Öçõ¤È¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤òÄó¶¡¡£
´Å¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢µ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ßê¤á¤¯¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ÎË¢¤È¡¢²»³Ú¤äÌë·Ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡ù
Èþ¤·¤¤²£ÉÍ¤Î·Ê¿§¤È¶¦¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¡£
²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡Ö¥Ù¥¤¡¦¥Ó¥å¡¼¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Á12·î19Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¹¡ª
