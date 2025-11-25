¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¡×¤Ë¿·Ì£¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥³Ì£¡×¡õ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥ß¥ë¥¯Ì£¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¡Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÇ»¸ü¤Ç¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤
¡¡»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ï¡¢¤¦¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¡×¤Î¿·Ì£¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥³Ì£¡×¤È¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥ß¥ë¥¯Ì£¡×¤ò12·î2Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¤¬¤È¤í¡Á¤ê¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥³Ì£¡Ù
¡¡¡Ö´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¡×¤Ï¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤¿¤Ê´¶Æ°ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¤¦¤É¤ó¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£ÈÎÇä³«»Ï°Ê¹ß¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤¬2000Ëü¿©¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÁÇºà¤òÎý¤ê¹þ¤à¡È¤·¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁÀ½Ë¡¡É¤Ç¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤ÏÀ¸¥Á¥ç¥³¤È¥Á¥ç¥³¤Î2¼ïÎà¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢³°Â¦¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¡É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ÈÆÃÀ½¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥³Ì£¡×¤Ï¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ÈÆÃÀ½¥ß¥ë¥¯Ì£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¥ß¥ë¥¯Ì£¡×¤Ï¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤È¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡£
¡¡¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥³Ì£¡Ù¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤·¤¢¤ï¤»¥ß¥ë¥¯Ì£¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¤¤Ê¤³¤¬¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¤Î¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ëÇò¤À¤·¤È¤âÁêÀÈ´·²¤Ê¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤¤Ê¤³Ì£¡Ù¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÄêÈÖ¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤¤ÓÅüÌ£¡Ù¤Î4¼ïÎà¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤´¤Û¤¦¤Ó¥Á¥ç¥³Ì£¡Ù370±ß
¡È¤·¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤Á¤â¤ÁÀ½Ë¡¡É¤Ë¤è¤ê¡¢À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤ÏÀ¸¥Á¥ç¥³¤È¥Á¥ç¥³¤Î2¼ï¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢³°Â¦¤Ë¤Ï¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ÎÇ»¸ü¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤«¤±¤ëÆÃÀ½¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÌ£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤·¤¢¤ï¤»¥ß¥ë¥¯Ì£¡Ù370±ß
¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤ÏÀ¸¥Á¥ç¥³¤È¥Á¥ç¥³¤Î2¼ï¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢³°Â¦¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ÎÇ»¸ü¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë»Å¾å¤²¤ÎÆÃÀ½¥ß¥ë¥¯Ì£¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤¤Ê¤³Ì£¡Ù300±ß
¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Î¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤Ê¤³¤È¤¤ÓÅü¤ò²«¶âÈæ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¡£Äø¤è¤¤´Å¤µ¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤Ð¤·¤¤¤¤Ê¤³¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¡Ø´Ýµµ¤¦¤É¡¼¤Ê¤Ä ¤¤ÓÅüÌ£¡Ù300±ß
¤µ¤È¤¦¤¤Ó¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
