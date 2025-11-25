¸¸Åß¼Ë¡¦¸«¾ëÅ°¼ÒÄ¹¡¢¿ÍÀ¸½éCM¤Çµã¤±éµ»¡¡¼«²è¼«»¿¡Öµã¤±¤¿²¶¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡¡Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡õ¹õÌÚÆ·¤âÀä»¿
¡¡¸¸Åß¼Ë¤Î¸«¾ëÅ°¼ÒÄ¹¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Î¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥â¤¤¡Ä¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¹õÌÚÆ·¡õ¹Ë·¼±Ê¤é
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¸«¾ë»á¤Ï¡Ö¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¹õÌÚÆ·¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëCM¤Ë¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤â²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¡¢Ìõ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£CM¤Ç¤Ï¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡õ¹õÌÚÆ·¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹Ìò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Øµã¤±¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò¡£¤½¤ÎËÍ¤ÎÁ°¤Ç¥¶¥¥ä¥Þ¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¡Ë¤¬¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ëÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ä¡£¡Øµã¤±¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢µã¤±¤¿²¶¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«µã¤±¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¡£Á¥±Û¡õ¹õÌÚ¤Ï¡ÖÌÜÌô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸«¾ë»á¤Ï¡ÖËÍ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4²ó¤°¤é¤¤CM½Ð±é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÁ´Éô¤´¼Âà¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ø½Ð¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤«ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¼Â¤ÏËÍ¤ÈÀ¾Â¼¤Ï¿¼¤¤Ãç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µÁÍý¤È¿Í¾ð¤È²¸ÊÖ¤·¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈëÏÃ¡£¡Ö¥¤¥í¥â¥Î¤ÇÃ¼Ìò¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢À¾Â¼¤ÎÍê¤ß¤À¤·¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CM¤Ë¤Ï¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÎ®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£Á¥±Û¤È¹õÌÚ¤¬¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤ò²Î¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤¬±Ñ°ìÏº¡õÆ·¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤äÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£JOYSOUND¤Ç26Æü¤«¤é¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¨¥â¤¤¡Ä¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¹õÌÚÆ·¡õ¹Ë·¼±Ê¤é
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¸«¾ë»á¤Ï¡Ö¸Å¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¹õÌÚÆ·¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëCM¤Ë¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤â²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¡¢Ìõ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¤È¸ì¤Ã¤¿¡£CM¤Ç¤Ï¡¢Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡õ¹õÌÚÆ·¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹Ìò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¡Øµã¤±¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò¡£¤½¤ÎËÍ¤ÎÁ°¤Ç¥¶¥¥ä¥Þ¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¦»³ºê¹°Ìé¡Ë¤¬¥¿¥ó¥Ð¥ê¥ó¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ëÌÀ¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç¡Ä¡£¡Øµã¤±¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢µã¤±¤¿²¶¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«µã¤±¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¡£Á¥±Û¡õ¹õÌÚ¤Ï¡ÖÌÜÌô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡CM¤Ë¤Ï¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£25Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢YouTube¤Ê¤É¤Ç¤âÎ®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡£Á¥±Û¤È¹õÌÚ¤¬¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤ò²Î¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÎø¤Î¤¿¤ó¤¿¤óÇï»Ò¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤¬±Ñ°ìÏº¡õÆ·¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤äÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£JOYSOUND¤Ç26Æü¤«¤é¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£