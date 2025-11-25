Â¼½Å°ÉÆà¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¤Ç½ÐÈ¯¼°¤ËÅÐ¾ì¡¡400¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡Ö¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç»³¸ý¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬24Æü¡¢JR¿·»³¸ý±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´³«Àß20¼þÇ¯µÇ° SL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯ÈäÏª¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë½ÐÈ¯¼°Åµ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÀáÌÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³¸ý¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¤òÌ³¤á¤ëÂ¼½Å°ÉÆà
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖJRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¡×¡ÊJR¿·»³¸ý±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¡Ë¤È¡¢¿·»³¸ý±Ø¡ÝÄÅÏÂÌî±Ø´Ö¤òÁö¤ë¡ÖSL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¤â¤Î¡£JRA¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤´ÅöÃÏ¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°ì¤Ä¤¬SL¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢JRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤ÎÂÔÄ»½ã¿Í½êÄ¹¤«¤é¡¢¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤ÎÎò»Ë¤È¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëJRÀ¾ÆüËÜ¤ÈJRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£ÂÔÄ»½êÄ¹¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ê¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡£SL¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î·Ç½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´´ÛÆâ¤ÇÇ¯Æâ°ìÇÕÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¢¥ó¥ô¥§¡¼¥ë¤·¤¿Â¼½Å¤Ï¡¢¡Ö¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤¯¤ó¤ÎË¹»Ò¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥°¤¬¤¤¤Æ²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÄï¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¾èÇÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸å¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½ÐÈ¯¼°¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï½ÐÈ¯¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤á400¿Í¤Î´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£´Ö¶á¤ÇSL¤ò¸«¤ë¤ÈÂ¼½Å¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤´é¡£Â¼½Å¤Î¹ç¿Þ¤Ç¡ÖSL¤ä¤Þ¤°¤Á¹æ¡×¤¬µ¥Å«¤ò¶Á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ¯¼Ö¤·¡¢¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¼½Å¤â¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸«Á÷¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¡£
¡¡JRA¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤Î20¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¡Ö¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¤¯¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤ªµ¤·Ú¤Ë¥¦¥¤¥ó¥º¾®·´¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
