·Ù»¡Ä£¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¡¡±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È
·Ù»¡Ä£¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï25Æü¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÎÎØ¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î1Æü¤«¤é¤ÎÈÈºáÈï³²¼Ô·î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢·Ù»¡Ä£¤ÈÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï25Æü¡¢¹ñÆâÀþ3ÊØ¤ÎÅë¾èµÒ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈÈºáÈï³²¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤ÏÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥®¥å¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤é¤¬Åë¾èµÒ¤Ë¡Ö¥®¥å¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡Ä£¤ÎµÈÅÄÃÎÌÀ¡¦ÈÈºáÈï³²¼ÔÅù»Üºö¿ä¿Ê²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¶õ¹Á¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä¹¤¬¤ê¤Î¾ÝÄ§¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈºáÈï³²¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä»Ù±ç¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦³èÆ°¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£