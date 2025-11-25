¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¡ªDEARS ¡Ö¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¾Ç¹á¡×
ÏÂÍÎ²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Ë¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDEARS(¥Ç¥£¥¢¡¼¥º)¡×¤è¤ê¡¢¿·ºî¡Ø¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¡¾Ç¹á(¤³¤¬¤ì¤³¤¦)¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤Ë¡¢¤´¤ÞÌý¤È¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ò½Å¤Í¤¿¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ç¤¹¡£
DEARS ¡Ö¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¾Ç¹á¡×
È¯ÇäÆü¡§¥ê¥ê¡¼¥¹ºÑ¤ß¡Ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¡Ë
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ 280±ß(ÀÇÈ´)¡¿4¸Ä¥»¥Ã¥È 1,320±ß(ÀÇÈ´)¡¿8¸Ä¥»¥Ã¥È 2,640±ß(ÀÇÈ´)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ê¾ïÀß¡Ë¡§cacaosicËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ÊºÅ»ö¡Ë¡§¹âÅç²°¿·½ÉÅ¹¡¢¼ò¡¹°æ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°
¡Ö¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«¿·¤·¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDEARS¡×¤«¤é¡¢¹á¤ê¡¦Ì£¤ï¤¤¡¦¿©´¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤¯¤Á¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¥³¥¯¤È¹á¤ê¤¬Í¾±¤¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤¢¤¿¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤È¿©´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹3¤Ä¤ÎÈëÌ©
¡Ø¾Ç¹á¡Ù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ëÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¾ÆÀ®ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¤´¤ÞÌý¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¹á¤Ð¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¾Æ¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡×¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â£¤êÊª¤ËºÇÅ¬¤Ê¡Ö¤À¤ë¤ÞÇ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤À¤ë¤Þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤Í¤³¡×¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ïµ¯ÎÉ¤¯¡¢´ê¤¤¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤äµ¨Àá¤ÎÂ£¤êÊª¡¢¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë4¸ÄÆþ¤ê¤È8¸ÄÆþ¤ê¤Î2¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥Á¡ÖDEARS ¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¾Ç¹á¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¡ªDEARS ¡Ö¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¾Ç¹á¡× appeared first on Dtimes.