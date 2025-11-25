¥¹¥¤¥«·èºÑ¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¡×¤Ç¡¡JRÅì¤¬¿·µ¡Ç½¡¢¥Ñ¥¹¥â¤â
¡¡JRÅìÆüËÜ¤ÈPASMO¡Ê¥Ñ¥¹¥â¡Ë¤Ï25Æü¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡ÖSuica¡Ê¥¹¥¤¥«¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ñ¥¹¥â¡×¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Î¿·µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥É·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öteppay¡Ê¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¡Ë¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥«¤Ï2026Ç¯½©¤«¤é¡¢¥Ñ¥¹¥â¤Ï27Ç¯½Õ¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ÈQR¥³¡¼¥É¤Ë¤è¤ë·èºÑµ¡Ç½¤Ç¡¢¥¹¥¤¥«¤È¥Ñ¥¹¥â¤ÎÍøÍÑ¼Ô´Ö¤ÇÁ÷¶â¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥×¥ê¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ¤Ë¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¥Æ¥Ã¥Ú¥¤¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Æþ¶â¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ê¤É¤«¤é¤Ç¤¤ë¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£