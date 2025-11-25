¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡ªÁ°²óÂç²ñ¤ÏÆóÅáÎ®¤Ç³èÌö¡¡¡ÖÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×
ÂçÃ«¤¬WBC¤Ë½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î24Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Íè½Õ¤ÎWBC½Ð¾ì¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏÁ°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôºÜ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î½Ð¾ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î·Ð¸³´Þ¤á¡¢½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çº£²ó¤Î½Ð¾ìÉ½ÌÀ¤Ë¤ÏÁáÂ®¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÂç²ñÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â°ìÀÆ¤ËÈ¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤È¤ÎÌ¾¾¡Éé¤âÂç¤¤¯ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍèµ¨¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸åµåÃÄÂ¦¤È¤ÎÄ´À°¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤òÊ¹¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï´î¤Ó¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]