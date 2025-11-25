¡Ø¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ù¤Ï¡ÖFrancfranc¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¥°¥Ã¥º3ÅÀ¤ËÈÎÇä¶â³ÛÁêÅö¤ÎÌµÎÁ·ôÉÕ¤
¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ï12·î1Æü14»þ¤«¤é¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×(ÀÇ¹þ3,900±ß)¤Î»öÁ°ÃêÁª¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
2026Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFrancfranc(¥Õ¥é¥ó¥Õ¥é¥ó)¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£ºÇÂç¹ç·×3,910±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à3ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±þÊç´ü´Ö¤Ï12·î9Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç12·î16Æü14»þ¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£ÅöÁª¤·¤¿¿Í¤Ï2026Ç¯1·î1Æü8»þ¡Á1·î9Æü¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ(±þÊç»þ¤Ë»ØÄê¤·¤¿¹ØÆþ´õË¾Å¹ÊÞ)¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¹ØÆþ²ÄÇ½¸Ä¿ô¤Ï1¿Í1¸Ä¤Þ¤Ç¡£
Francfranc¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×
¡ü¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡Ò1¡Ó¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô(ºÇÂç¹ç·×3,910±ßÁêÅö)
¡Ò2¡Ó¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼
¡Ò3¡Ó¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹Ž¥ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°(Á´3¿§Ž¥¥é¥ó¥À¥à)
¡Ò4¡Ó¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë(Á´4¿§Ž¥¥é¥ó¥À¥à)
+10¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ä¹ç¤Ç¡Ö¶â¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¡×
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥º3ÅÀ¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Francfranc¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¥¤¥á¡¼¥¸¡Ò¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈºÇÂç3¸ýÊ¬¤È¤·¤Æ±þÊç¤Ç¤¤ë¡Ó
Á°Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2025¡×¤ËÍîÁª¤·¤¿¿Í¤¬Æ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Çº£²ó±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢±þÊç¸ý¿ô¤¬1¸ýÊ¬ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤êÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ç¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ±þÊç¤·¤¿¿Í¤Ï1¸ýÊ¬ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈºÇÂç3¸ýÊ¬¤Î±þÊç¤È¤·¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁª¤·¤¿¿Í°Ê³°¤Ø¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÊ¡ÂÞÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ÎÅöÆüÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÈÎÇä»þ´Ö¤ÏÅö³º¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌµÎÁ·ô¡£Å¹Æ¬ÈÎÇä²Á³Ê¤ÇºÇÂç¹ç·×3,910±ßÁêÅö¤ÎÆâÍÆ¡£¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ö¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¡×¡ÊºÇÂç¹ç·×3,910±ßÁêÅö¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¤ÎÆâÍÆ(·×10Ëç)¡Û
Ž¥¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×¡ß1Ëç
Ž¥¡Ö¤Æ¤ê¤ä¤¥Þ¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡ß1Ëç
Ž¥¡Ö¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ì¥ª¡×¡ß1Ëç
Ž¥¡Ö¤Æ¤ê¤ä¤¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ì¥ª¡×¡ß1Ëç
Ž¥¡Ö¥Õ¥£¥ì¥ª¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¡ß1Ëç
Ž¥¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È M ¥µ¥¤¥º¡×¡ß2Ëç
Ž¥¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È 5¥Ô¡¼¥¹¡×¡ß1Ëç
Ž¥¡Ö¹¥¤¤ÊÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯ M ¥µ¥¤¥º¡×¡ß1Ëç
Ž¥¡Ö¥Á¥ç¥³¥Õ¥é¥Ã¥Ú ¥ª¥ì¥ª¥¯¥Ã¥¡¼ or ¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ý¥Æ¥È L ¥µ¥¤¥º¡×¡ß1Ëç
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ²¹Ž¥ÊÝÎä¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÍÆÎÌ¤ÏÌó300ml¡£Âç¤¤µ¤ÏÉý9cm¡ß±ü¹Ô9cm¡ß¹â¤µ11.4cm¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡×¢¡¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹Ž¥ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°(Á´3¿§)
11L¤ÎÂçÍÆÎÌÊÝ²¹Ž¥ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡£¸ª³Ý¤±¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´3¿§¤Ç¡¢Áª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Éý28cm¡ß±ü¹Ô15cm¡ß¹â¤µ33cm¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°(Á´3¿§¡Ë¡×
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¢¡¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë(Á´4¿§)
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥°¥ê¥Þ¥¹¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ÎÁ´4¿§¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤µ¤Ï¡¢Éý25cm¡ß¹â¤µ25cm¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë(Á´4¿§)¡×¢¡10¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ä¹ç¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶â¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¡×
¶â¿§¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¶â¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¡×¡£Ê¡ÂÞ10¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ä¹ç¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
10¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ä¹ç¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶â¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¡×
¢£¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×ÆÃÀß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸