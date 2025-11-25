M!LK·ëÀ®11¼þÇ¯¡ªº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¾Ð´éSHOT¤Ë¡Ö¥¨¥â¥¨¥â¤Î¼Ì¿¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¤Ê5¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×
11·î24Æü¡¢M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ëÀ®11¼þÇ¯¤òÊó¹ð¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿M!LK¥á¥ó¥Ð¡¼5SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
Æ±Æü¡¢M!LK¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ëÀ®11¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖM!LK 11th Anniversary Day ¡ÁÇúÎö11»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®¡Á¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Ä¿Í´ë²è¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤Ê¤É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢º´Ìî¤Ï¡¢¡Ö·ëÀ®11¼þÇ¯ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö12Ç¯ÌÜ¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±öºêÂÀÃÒ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤ä¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ê5¿Í¤¬Âç¹¥¤¡×¡Ö¥¨¥â¥¨¥â¤Î¼Ì¿¿¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â5¿Í¤Î³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¤Ê5¿Í¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Îº´Ìî¡£M!LK¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯12·î¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ØSMILE POP!¡Ù¡×¤¬³«ºÅÍ½Äê¤Î¤Û¤«¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§º´ÌîÍ¦ÅÍ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê
¢¨±öºêÂÀÃÒ¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡¢Î©¤Äºê