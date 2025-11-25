¥¿¥ß¥ä¡Ö1/72 ¥°¥é¥Þ¥ó F-14D ¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×2026Ç¯1·î10Æü¤´¤íÈ¯Çä¡ª
¡Ú1/72 ¥°¥é¥Þ¥ó F-14D ¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡Û 2026Ç¯1·î10Æü¤´¤íÈ¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§5,500±ß
¡¡¥¿¥ß¥ä¤Ï¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/72 ¥°¥é¥Þ¥ó F-14D ¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ò2026Ç¯1·î10Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï5,500±ß¡£ÀèÆü¤Î¥¿¥ß¥ä¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï2026Ç¯1·î¤ÈÈ¯ÇäÆü¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àµ³Î¤ÊÈ¯ÇäÆü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1/72 ¥°¥é¥Þ¥ó F-14D ¥È¥à¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï1/48¤Ç¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò³è¤«¤·¤Æ1/72¤Ë½Ì¾®¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡£¥Ñー¥Ä¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íã¤Î²ÄÆ°¤Ê¤É¾®¥µ¥¤¥º²½¤Ë¤è¤ëµ¡¹½¤Î¸«Ä¾¤·¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢F-14¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¼Áõ¤Ï¥ìー¥¶ーÍ¶Æ³ÇúÃÆ¤ä¥é¥ó¥¿ー¥óÌÜÉ¸»Ø¼¨¥Ý¥Ã¥É¡¢¶õÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò¥»¥Ã¥È¡£Åë¾è°÷¿Í·Á2ÂÎÉÕ¤¡£5¼ïÎà¤Î¥Þー¥¥ó¥°¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£