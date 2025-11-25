STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢£±£±·î£±£±Æü¤«¤éÁ´ÌÌÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ¤Î±ß»³¸ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï£²½µ´Ö¥¯¥Þ¤Îº¯À×¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢£²£µÆü¤«¤éÊÄº¿¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ»Ô¤Î±ß»³¸ø±à¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë±ß»³Æ°Êª±à¤ÈËÌ³¤Æ»¿ÀµÜ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ê¤É¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£±£±·î£±£±Æü¤«¤éÁ´ÌÌÊÄº¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

£±£²Æü¤Ë¤ÏÆ°Êª±à¤Î±àÆâ¤Ç¥¯¥Þ£±Æ¬¤¬¶î½ü¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å£²½µ´Ö¥¯¥Þ¤Îº¯À×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤Ï£²£µÆü¤Ë±ß»³¸ø±à¤ÎÊÄº¿¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¹Ó°æ»³ÎÐÃÏ¤Ê¤É¼þÊÕ¤Î¼«Á³ÊâÆ»¤â£²£µÆü¤«¤éÊÄº¿¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£