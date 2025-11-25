¡Ö´ë²è¼Ô¤Ï´¶³Ð¤¬Á´Éô»à¤ó¤À¤Î¤«¡×½÷Í¥¤Ø¤Î¡È¥­¥¹¶¯Í×¥²¡¼¥à¡É¤Ç¾Ð¤¤¤ò¡Ä´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢¡È¥Ì¡¼¥Ö¥éÊüÁ÷»ö¸Î¡É

¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î11·î23Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¿¨´¶¤À¤±¤Ç¥­¥¹¤ÎÁê¼ê¤òÃµ¤¹¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤Î³Û¤Ë¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥­¥¹¤ò¤·¡¢¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é³ºÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¤³¤ì¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï½çÈÖ¤Ë¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤Ë¥­¥¹¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÓÃæ¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½Å¤Í¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£

¤³¤Î»þ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬¤ä¤äÌ¯¤ÊÊý¸þ¤ËÎ®¤ì»Ï¤á¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤¿¤á¤é¤¦»Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¾¯¤·ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£

¡Ê²èÁü¡áSBS¡Ë¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù

ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤ÎÏÓ¤Ë¥­¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Ï¥Ï¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¡¢¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤â¡Ö¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤Ï³Û¤Ë¤â¥­¥¹¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£

¤³¤ÎÊüÁ÷¤¬ÅÅÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¸å¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¥¹¥­¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¥²¡¼¥àÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÅ¦¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À­½Ð±é¼Ô¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀú¤ë¤Î¤âÌµÎé¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¡£

»ëÄ°¼Ô¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤Î¤ËËÜÅö¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì´ë²è¤·¤¿¿Í¤Ï´¶³Ð¤¬Á´Éô»à¤ó¤À¤Î¤«¡×¡Ö½÷À­½Ð±é¼Ô¤ËÀ­Åª¤Êæ·ÃÑ¿´¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¡Ö¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¥ÁÛ¤À¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÄãÂ¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡áOSEN¡Ë¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó

¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤È¥­¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥­¥¹¡Ù¤Î¹­Êó¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥²¡¼¥àÊý¼°¤È¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤Î¶¯Í×¤Ê¤É¤¬¡¢»þÂåºø¸íÅª¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡þ¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

1991Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¼ã¤­¥¦¥§¥ë¥Æ¥ë¤ÎÇº¤ß¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Î¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï·×Â¬ÉÔÇ½¡Á¿ô³Ø½÷ ¥±¡¦¥¹¥¯¥Á¥ã¡Á¡Ù¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥É¥é¥Þ³¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂ¾¿Í¤ÏÃÏ¹ö¤À¡Ù¡Ø¥­¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ê¤É6ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¸­¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤Ç½ã¿è¤Ê»ºÉØ¿Í²Ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ò±é¤¸¤Æ°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¡ØÎÉ¤¯¤â¡¢°­¤¯¤â¡¢¤À¤Ã¤ÆÊì¿Æ¡Ù¡ØÎø¿Í¡Ù¤Ê¤É¼ç±éµé¤Î½÷Í¥¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£