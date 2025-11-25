¡Ö´ë²è¼Ô¤Ï´¶³Ð¤¬Á´Éô»à¤ó¤À¤Î¤«¡×½÷Í¥¤Ø¤Î¡È¥¥¹¶¯Í×¥²¡¼¥à¡É¤Ç¾Ð¤¤¤ò¡Ä´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼
´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢¡È¥Ì¡¼¥Ö¥éÊüÁ÷»ö¸Î¡É
¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥ó¡Ù¤Î11·î23Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¿¨´¶¤À¤±¤Ç¥¥¹¤ÎÁê¼ê¤òÃµ¤¹¥²¡¼¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤Î³Û¤Ë¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¥¹¤ò¤·¡¢¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é³ºÅö¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï½çÈÖ¤Ë¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÓÃæ¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½Å¤Í¤Æ¿Ò¤Í¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤«¤éÊ·°Ïµ¤¤¬¤ä¤äÌ¯¤ÊÊý¸þ¤ËÎ®¤ì»Ï¤á¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤¿¤á¤é¤¦»Ñ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬¾¯¤·ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ä¥ó¡¦¥»¥Á¥ã¥ó¤ÎÏÓ¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Ï¥Ï¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¡¢¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤â¡Ö¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤Ï³Û¤Ë¤â¥¥¹¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤¬ÅÅÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤¿¸å¡¢°ìÉô¤«¤é¤Ï¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¥²¡¼¥àÊý¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ØÅ¦¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À½Ð±é¼Ô¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡×¤Ê¤É¤ÈÀú¤ë¤Î¤âÌµÎé¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤À¡£
»ëÄ°¼Ô¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤Î¤ËËÜÅö¤ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì´ë²è¤·¤¿¿Í¤Ï´¶³Ð¤¬Á´Éô»à¤ó¤À¤Î¤«¡×¡Ö½÷À½Ð±é¼Ô¤ËÀÅª¤Êæ·ÃÑ¿´¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤·¤Æ²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¡Ö¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¥ÁÛ¤À¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÄãÂ¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó¤È¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡¦¥¥¹¡Ù¤Î¹Êó¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥²¡¼¥àÊý¼°¤È¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤Î¶¯Í×¤Ê¤É¤¬¡¢»þÂåºø¸íÅª¤À¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¢¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1991Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2012Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¼ã¤¥¦¥§¥ë¥Æ¥ë¤ÎÇº¤ß¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Î¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï·×Â¬ÉÔÇ½¡Á¿ô³Ø½÷ ¥±¡¦¥¹¥¯¥Á¥ã¡Á¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥É¥é¥Þ³¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÂ¾¿Í¤ÏÃÏ¹ö¤À¡Ù¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ê¤É6ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¤Ç½ã¿è¤Ê»ºÉØ¿Í²Ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤ò±é¤¸¤Æ°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¡ØÎÉ¤¯¤â¡¢°¤¯¤â¡¢¤À¤Ã¤ÆÊì¿Æ¡Ù¡ØÎø¿Í¡Ù¤Ê¤É¼ç±éµé¤Î½÷Í¥¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£