¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤Æ½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ç¡¢¼«±Ò´±¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¡ÖÀ¿¤Ë°ä´¸¡×¡Ê³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Ä«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¼«±Ò´±¡¦ÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤ÇÃÎ¿Í¤Î40Âå½÷À¤ÎÏÆÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï25Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£·î16Æü¤ËÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î2ÅùÎ¦ÁâÂçÄÅÍÛ°ìÏº¡¢43ºÐ¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¤Ù¤¼«±Ò´±¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ¿¤Ë°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ±Ò¾Ê¤È¤·¤Æ¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¡Ë
¡¡ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë