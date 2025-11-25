ÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢Ëá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿±éµ»ÎÏ¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¡ª¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È
Disney¡Ü¥É¥é¥Þ¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTVÉôÌç2°Ì¡Ê11·î23Æü´ð½à¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÄó¶¡¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢º£ÅÄÈþºù¤È¶¦±é·èÄê
¥Ò¥Ã¥È¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Î±éµ»ÎÏ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¤Î°¡Ù¡Ø¹¾ÆîB¥µ¥¤¥É¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¤Ç3ºîÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤À¡£
¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤Ç¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬±é¤¸¤¿¥Æ¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¿¶Éý¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¿ÍÊª¤À¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÀäË¾¤«¤é¡¢Éü½²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤Þ¤ÇÇÈÍðËü¾æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤À¡£¿ÈÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¡¢¥Ð¥¤¥¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿±éµ»¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¸¥å¥ó¤¬ËÜ³ÊÅª¤ÊÉü½²¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¡¢½¸ÃæÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÌµÇ°¤ÊÇ¨¤ì°á¤È¤¤¤¦¸«´·¤ì¤¿Êª¸ì¤Î¹½Â¤¤ò¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤È´ËµÞ¤ÎÄ´Àá¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÍýÍ³¤â¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
Disney¡Ü¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë½ç°Ì2°Ì¤Ï·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ØÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â¤¦1¤Ä¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®·à¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤«¤é¡£ÍâÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥½¥ëÌô¶É¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤Ç°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò¥½¥ó¡¦¥ß¥×¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2014Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø´ñ¹Ä¹¡¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤òµ¡¤Ë¡¢°ìÌö´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¾å¤²¤¿¡£½é´ü¤ÎºîÉÊ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ç®¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£