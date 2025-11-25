¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ò¡ÖNINJA TRAINING¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿³¤³°Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ä´Ú¹ñ¤«¤éÈãÈ½»¦Åþ¡ÖÆüËÜÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾ÃÈñ¤·¤¿¡×
³¤³°¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñµ»¡Ö¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡×¤òÆüËÜ¤Î¡ÖÇ¦¼Ô¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö´Ú¹ñ¹ÊóÀìÌç²È¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÂç³Ø¶µ¼ø¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛIOC¤¬¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤È½ÀÆ»¤ò¶èÊÌ¤Ç¤¤º¡©´Ú¹ñ¶µ¼ø¤¬ÌÔ¹³µÄ
À¿¿®¡Ê¥½¥ó¥·¥ó¡Ë½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¶µ¼ø¤Ï11·î25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥«¥Ê¥À¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØTSN¡Ù¤¬¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤Î±ÇÁü¤òÆüËÜ¤Î¡È¥Ë¥ó¥¸¥ã¡É¤È¾Ò²ð¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¡ØTSN¡Ù¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¤È¤¢¤ë¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬Æ°²è¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡ÖNINJA TRAINING¡©¡×¤ÈÉ½¸½¡£Ç¦¼Ô¤Î³¨Ê¸»ú¤Þ¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡×¤ò¼¨¤¹É½µ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¦¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤òÆüËÜÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾ÃÈñ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÈóÆñ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£µî¤ë10·î²¼½Ü¤Ë¥·¥§¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇµÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤À¤±¤ÇÌó17Ëü·ï¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÌäÂêÅê¹Æ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é»ØÅ¦¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¥½¶µ¼ø¤¬¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¹¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¥½¶µ¼ø¤Ï¡ÖÆ°²è¤ò¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ë¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ÎÎý½¬¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÈNINJA TRAINING¡©¡É¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤Î½¡¼ç¹ñ¤È¤½¤Î¶¥µ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬¤¤¤«¤ËÀõ¤¤¤«¤ò¼¨¤¹»öÎã¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤¬¸ø¼°SNS¤Ç¥Æ¥³¥ó¥É¡¼´ØÏ¢¤Î±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¸í¤Ã¤Æ¡Ö#Judo¡×¤ÈÉ½µ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥½¶µ¼ø¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢IOC¤Ï¸å¤«¤éÉ½µ¤òÄûÀµ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤È¤½¤ÎÈ¯¾Í¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ðËÜÅªÍý²ò¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö´¶¾ðÅª¤ÊÈóÆñ¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÅö¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀµ¤·¤¤Ì¾¾Î¤È½Ð½ê¤ò¼¨¤¹¤è¤¦µá¤á¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥É¥¯¶µ¼ø¤Ï1974Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î51ºÐ¡£À¿¿®½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢¡Ö´Ú¹ñ¹ÊóÀìÌç²È¡×¤ò¼«¾Î¤·¤Æ½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤ä²Î¼ê¥½¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¡¢½÷Í¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ë¥ß¡¢MONSTA X¤Î¥·¥ç¥Ì¡¢²Î¼ê¥«¥ó¥Ê¥à¡¢½÷Í¥¥¥à¡¦¥®¥å¥ê¤Ê¤ÉÃøÌ¾¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÆÈÅç¡ÊÃÝÅç¤Î´Ú¹ñ¸Æ¾Î¡Ë¤ä´Ú¹ñÊ¸²½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¼çÅª¤Ê¹Êó³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£