¼Â²È¤Î¸¼´Ø¤ä¥Ý¥¹¥È¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Ææ¤Î¥·ー¥ë¡¢¡Ö¶õ¤­Áã¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¡Ä¡£¡È20Ëü±ß¡É¤«¤±¤Æ¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤Ù¤­¡©

¼Â²È¤Î¸¼´Ø¤ä¥Ý¥¹¥È¤ËÅ½¤é¤ì¤¿Ææ¤Î¥·ー¥ë¤Ï¡Ö¥Þー¥¥ó¥°¡×¤Î²ÄÇ½À
²È¤Î¸¼´Ø¤ä¥Ý¥¹¥È¤Ë¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¥·ー¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ïµ¹æ¤ä±Ñ¿ô»ú¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²È¤¬¶õ¤Áã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò²¼¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Þー¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï²ÈÂ²¹½À®¤äÎ±¼é¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¿¯Æþ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ãç´Ö¤ËÅÁÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¥Þー¥¥ó¥°¤Ï¸¼´Ø¤ä¥Ý¥¹¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó´Ø·¸¤Î¥áー¥¿ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Û¥ó¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°¼Á¤ÊË¬ÌäÈÎÇä¤Ç¤â¥Þー¥¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥¥ó¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Úµò¤ò¼Ì¿¿¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¤òÁÀ¤Ã¤¿¶õ¤Áã¤Ï¡È1Ëü1048·ï¡É¤Ç¶èÊ¬ÆâºÇÂ¿
¶õ¤Áã¤Ï¡¢·ºË¡¾å¡¢¿¯ÆþÀàÅð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡Ä£¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¤Î·ºË¡ÈÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Î¡Ö½»Âð¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿¯ÆþÀàÅð¡×¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô1Ëü6000·ï¤Î¤¦¤Á¡¢1Ëü1048·ï¤¬¶õ¤Áã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸¡µó·ï¿ô¥Ùー¥¹¤Ç¤ÏÌóÈ¾¿ô¤Î5346·ï¡¢¿Í¿ô¤Ë¤·¤Æ1316¿Í¤Î¶õ¤ÁãÈÈ¤¬¸¡µó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È20Ëü±ß¡É¤«¤±¤Æ¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤Ù¤¡© ¸ú²ÌÅª¤ÊËÉÈÈÂÐºö¤È¤Ï
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢±«É÷¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÑµ×À¤ä¡¢Ìë´Ö¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÏ¿²è¤Ç¤¤ëÀÇ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀßÃÖ¹©»öÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µ¡¼ï¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1Âæ¤¢¤¿¤êÁí³Û20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëËÉÈÈÂÐºö¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÞ»ßÎÏ¤ä¡¢¾ÚµòÊÝÁ´¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢ºâ»º¤ä²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤Î¤«¤«¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¡¢¶õ¤ÁãÈï³²¤òËÉ¤°Äã¥³¥¹¥È¤ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¸°¤òËÉÈÈÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë¡Ê¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¥ー¤Ê¤É¡Ë
¡¦Í¹ÊØÊª¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë²ó¼ý¤·Î±¼é¤ò¸ç¤é¤»¤Ê¤¤
¡¦Áë¤ËËÉÈÈ¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë
¡¦¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë
¡¦¾¯¤·¤Î³°½Ð¤Ç¤â»Ü¾û¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤¦
¤Ê¤«¤Ç¤âÍ¹ÊØÊª¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤È»Ü¾û¤òÇ°Æþ¤ê¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¾å¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëËÉÈÈÂÐºö¤Ç¤¹¡£°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¼´Ø¤ä¥Ý¥¹¥È¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥·ー¥ë¤ä½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿µ¹æ¤Ï¡¢¶õ¤Áã¤ä°¼Á¤ÊË¬ÌäÈÎÇä¤¬»È¤¦¡Ö¥Þー¥¥ó¥°¡×¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð¤òÁÀ¤Ã¤¿¿¯ÆþÀàÅð¤ÏÈ¯À¸·ï¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þー¥¥ó¥°¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¼Ì¿¿¤ÇµÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¾å¤Ç¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²°³°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÏÀÇ½¤¬¹â¤¯¡¢¹©»ö¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÉÈÈ¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÉÈÈÀ¤Î¹â¤¤¸°¤ÎÍøÍÑ¤ä¥»¥ó¥µー¥é¥¤¥È¤ÎÀßÃÖ¡¢Í¹ÊØÊª¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÂÐºö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¶õ¤ÁãÈï³²¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·Ù»¡Ä£ ÎáÏÂ6Ç¯¤Î·ºË¡ÈÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×»ñÎÁ ¿ÞÉ½¡§1－2－4－2¡Ê¿¯ÆþÀàÅð¤ÎÇ§ÃÎ¡¦¸¡µó¾õ¶·¡Ë¡Ê8¥Úー¥¸¡Ë
