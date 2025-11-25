ENHYPEN¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ªENGENE¤¬Áª¤ó¤À¡ÈÌ¾¶Ê1°Ì¡É¤âÈäÏª¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¡×
ENHYPEN¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
ENHYPEN¤Ï¡¢11·î22Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤«¤é23Æü¸áÁ°5»þ¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¾¾Ô³¶è¤Î¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖENHYPEN 5th ENniversary Night¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï·×3000¿Í¤ÎENGENE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿1Éô¸ø±é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦201¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ëÄ°¤·¤¿¡£
ENHYPEN¡¢½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¡ØXO (Only If You Say Yes)¡Ù¤ÈÍÅ±ð¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¡ØNo Doubt¡Ù¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°ìµ¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÈENHYPEN¤ÎÌ¾¶Ê1°Ì¡É¤ËÁª¤ó¤À¡ØChamber 5 (Dream of Dreams)¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾¯¤·¤À¤±ÈäÏª¤·¡¢¡È¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤ENHYPEN¤Î½Ö´Ö¡É¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¶¦¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖENGENE¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¸«¤¿¤È¤¡×¡Ö¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡×¤Ê¤É¡¢¡ÈENGENE¤Ë¤È¤¤á¤¤¤¿½Ö´Ö¡É¤ò¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡Öº½¤Î¾ë¥²¡¼¥à¡×¤ä¡¢ÌÜ±£¤·¤ò¤·¤ÆÅª¤òÁÀ¤¦¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¼Í·â¥Ð¥È¥ë¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìû²÷¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥½¥ó¥°¡ØHighway 1009¡Ù¤È¡¢´Å¤¤¥à¡¼¥É¤Î¡ØPolaroid Love¡Ù¤ò²Î¤¤¡¢1»þ´Ö¤ÎÇ»Ì©¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¡Öº£Æü¡¢³§¤µ¤ó¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£5Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°ÕÌ£¿¼¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë2Éô¤Ç¤â¡¢ENHYPEN¤Î°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£5¼þÇ¯²ÈÂ²¼Ì¿¿¥Õ¥©¥È¥¾¡¼¥ó¤ä5¼þÇ¯¥í¥´¥Õ¥©¥È¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤¹¤ëENGENE¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬±àÆâ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤éË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1Éô¤È2Éô¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä¾ÀÜÏ¿²»¤·¤¿´¿·Þ¡¦ÊÄ±à°§»¢¡¢±¿±Ä°ÆÆâ¤Î´ÛÆâÊüÁ÷¤¬Î®¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÍ·±àÃÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ENHYPEN¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¡Ê11·î30Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎENGENE¤È²á¤´¤¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö2025 ENniversary¡×¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£Èà¤é¤Ï30Æü¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¢5¼þÇ¯¥Õ¥©¥È¥¤¥º¥à¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¡ÖENniversary¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£