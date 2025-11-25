¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¼õ¤±¤Î±éµ»¤ÇºîÉÊ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¡£Èà¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤Ìò¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¡Ö½ªËë¤Î¥í¥ó¥É ¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òÃË¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ç¡¢°äÉÊÀ°Íý¿Í¤ÎÄ»»ô¼ù¡ÊÁð¤Ê¤®¹ä¡Ë¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¸ÉÆÈ»à¤·¤¿¿Í¤ÎÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤ä°äÉÊÀ°Íý¤«¤é¡¢°ÍÍê¼ç¤ÈÄ¾ÀÜ¸þ¤¹ç¤¦À¸Á°À°Íý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ÊË¡Ê¾®ß·Îµ¿´¡Ë¤¬Áö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤«¤éÈô¤Ó²¼¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£·Ù»¡¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿°ëÉô¡ÊÃæÂ¼²í½Ó¡Ë¤È¼ù¤Ï¡¢ÊË¤¬°ëÉô¤ÎºÛÈ½ÈñÍÑ¤ò¹©ÌÌ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Ï¤ë¡ÊÉ÷¿á¥¸¥å¥ó¡Ë¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¼ù¡¢¿¿¶×¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎ¦¡Ê±ÊÀ¥Ìð¹É¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Ï¤ë¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Í¾Ì¿£³¥«·î¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ï¤ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÆü¸å¡¢¡ÖHeaven¡Çs messenger¡×¤Ë°ì·ï¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¸Î¿ÍÍÍ¤Ï¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡Ö¸æ¿ß¥Û¡¼¥à¥º¡×¤Î¼ã¤¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£°ëÉô¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î»à¤«¤é10Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ê¤ªÈá·à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢SNS¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó¤Î¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°¸å¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¯¤·Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤Ï¤ë¤µ¤ó ¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î»þ¤Î»Ñ¤¬°ä±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤»¤ê¤Õ¤ä±ÇÁü¤ÇÌÀ³Î¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¾Çò¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö14¿ÍÌÜ¤Î¼«»¦¼Ô¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¸æ¿ß¥Û¡¼¥à¥º¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¼õ¤±¤Î±éµ»¤ÇºîÉÊ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¡£Èà¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤Ìò¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤ÏÁð¤Ê¤®¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼¤æ¤ê¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑ¤òÃæ¿´¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö³¤ÅÍ¤¯¤ó¡Ê±öÌî±Íµ×¡Ë¤È¤æ¤º¤Ï¤Á¤ã¤ó¡ÊÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò¡Ë¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤äÉ½¾ð¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÌ²ê¤µ¤ó¡Ê·î¾ë¤«¤Ê¤È¡Ë¤Ï¿¿¶×¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡×¡ÖÊÔ½¸Ä¹¡Ê¹ñÃçÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¿¿¶×¤µ¤ó¤È°ÛÊì»ÐËå¤«Ê¸ºÈ¤µ¤ó¤ÎÎø¿Í¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£