Ê¡²¬»Ô¤ÇÉ¹¤Î¤Ä¤Ö¡¡25ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¡¦ÆÍÉ÷¡¦¤Ò¤ç¤¦¡¦µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ
25Æü¸áÁ°¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤Ò¤ç¤¦¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¾·Â¤¬2～5¥ß¥ê¤ÎÉ¹¤Î²ô¤ò¡Ö¤¢¤é¤ì¡×¡¢Ä¾·Â5¥ß¥ê°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¤Ò¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔÆî¶è¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ45Ê¬¤¹¤®¡¢É¹¤Î¤Ä¤Ö¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Ç¤â¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ËÉ¹¤Î²ô¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï25Æü¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢ÍîÍë¤ÈÆÍÉ÷µÚ¤Ó¹ß¤Ò¤ç¤¦¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢25Æü¤Ï¾å¶õÌó5500¥áー¥È¥ë¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹24¡î°Ê²¼¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ³¤¤òÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅì¤Ø¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ê¡²¬¸©¤Èº´²ì¸©¤Ç¤Ï25ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ëÃí°ÕÊó¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£