¡¡¥¿¥ß¥ä¤Ï¡¢¥ß¥Ë»Í¶î¡Ö1/32 ¥ß¥Ë»Í¶îPRO¥·¥êー¥º No.63 ¥é¥¤¥¶¥ó¡ÊME¥·¥ãー¥·¡Ë¡×¤È¥ß¥Ë»Í¶îÍÑ¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¥Ñー¥Ä¡ÖHG ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥×¥ìー¥È (2mm) (¥¹¥é¥¤¥É¥À¥ó¥ÑーÂÐ±þ)¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì2026Ç¯1·î17Æü¤´¤í¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¶¥ó¡ÊME¥·¥ãー¥·¡Ë¡×¤¬1,650±ß¡¢¡ÖHG ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥×¥ìー¥È¡×¤¬1,078±ß¡£
¡¡¡Ö1/32 ¥ß¥Ë»Í¶îPRO¥·¥êー¥º No.63 ¥é¥¤¥¶¥ó¡ÊME¥·¥ãー¥·¡Ë¡×¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤ÊÁö¤ê¤Ç¥ìー¥¹¤â³Ú¤·¤¤»ÍÎØ¶îÆ°¥ìー¥µー¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¥ê¡×¤ä¡Ö¥¨¥ì¥°¥ê¥Ã¥¿ー¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿º¬ÄÅ¹§ÂÀ»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äã¤¯±Ô¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ä¥ï¥·¤Ê¤É¤ÎÌÔ¶ÙÎà¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¼Â¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Î¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¹½Â¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥âー¥¯¥«¥éー¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ñー¥Ä¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¹½À®¡£¤Þ¤ë¤Ç¼Â¼Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥È¥Ã¥×¾õÂÖ¤Ë¤â»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ãー¥·¤Ï¶îÆ°¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤ë¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¤¿ME¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤â¤È¤ò°ú¤Äù¤á¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥¹¥Ýー¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤Ï¾®·Â¥íー¥Ï¥¤¥È¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖHG ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥×¥ìー¥È (2mm) (¥¹¥é¥¤¥É¥À¥ó¥ÑーÂÐ±þ)¡×¤Ï¡¢¹â¤¤¹äÀ¤ò»ý¤Ä2mm¸ü¤Î¥«ー¥Ü¥óÀ½¥Õ¥í¥ó¥ÈÍÑ¥ï¥¤¥É¥×¥ìー¥È¤Ç¡¢9¡¢13¡¢17¡¢19mm¤Î¥íー¥éー¤ò¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉý¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë·ê¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥íー¥éー¥¹¥Æー¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ITEM15469 ¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥¹¥é¥¤¥É¥À¥ó¥Ñー¤Î¥¢¥ë¥ß¥¹¥Æー¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ìー¥·ー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹â¤á¤ë¥«ー¥Ü¥óÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ß¥ä¥Þー¥¯¤ä¥ß¥Ë»Í¶î¤Î¥í¥´¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¡£ME¡¢MA¡¢MS¡¢VZ¡¢FM-A¡¢AR¡¢VS¡¢¥¹ー¥ÑーII ¥·¥ãー¥·³Æ¼Ö¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö1/32 ¥ß¥Ë»Í¶îPRO¥·¥êー¥º No.63 ¥é¥¤¥¶¥ó¡ÊME¥·¥ãー¥·¡Ë¡×¥µ¥¤¥º¡§Á´Ä¹ 156mm¡¢Á´Éý 97mm¡¢Á´¹â 40mm ¥®¥äÈæ¡§3:5:1
¤¤ê¤ê¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¥é¥¤¥¶¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
Èô¤ÓÎ©¤Ä¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤ä¥ï¥·¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¥ï¥¤¥É&¥íー¤Î¥·¥ãー¥×¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÏÂ¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£
º¸±¦¤Î¥Õ¥§¥ó¥Àー¤ä¼ÖÂÎ¸åÉô¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¼è¤ê³°¤·OK¡£¼Â¼Ö¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¤Î¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¹©Äø¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ãー¥·¤Ï¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¥âー¥¿ーÅëºÜ¤ÎME¤òºÎÍÑ¡£MA¥·¥ãー¥·¤ËÈæ¤Ù¡¢Ìó8g¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¡£
Á°¸å¤Î¥Ð¥ó¥Ñー¤ÏÊÌ¥Ñー¥Ä¡£¸ò´¹¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÌÇä¤Î³Æ¼ï¥×¥ìー¥È¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡£6¸Ä¤Î13mm¥×¥é¥íー¥éー¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¥·¥ãー¥·Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÀÚ¤ê·ç¤¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÅÅÃÓ¸ò´¹¤â¥¤ー¥¸ー¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤¢¤ë·Á¾õ¤¬¸«¤É¤³¤í¤ÎT¥¹¥Ýー¥¯¥Û¥¤ー¥ë¤Ë¤Ï¾®·Â¥íー¥Ï¥¤¥È¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¡£
Á°¸å¤Î¥Ð¥ó¥Ñー¤ÏÊÌ¥Ñー¥Ä¡£¸ò´¹¤Î¼ê·Ú¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÌÇä¤Î³Æ¼ï¥×¥ìー¥È¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£
Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñー¤ò³°¤·¤¿»Ñ¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¸«¤´¤¿¤¨¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¥Ü¥Ç¥£¸åÉô¤Î¥«¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¼è¤ê³°¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥È¥Ã¥×¾õÂÖ¤Ç¤âÁÈ¤ßÎ©¤ÆOK¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¿Í·Á(ÊÌÇä)¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖHG ¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥í¥ó¥È¥ï¥¤¥É¥×¥ìー¥È (2mm) (¥¹¥é¥¤¥É¥À¥ó¥ÑーÂÐ±þ)¡×»ÈÍÑ²ÄÇ½¥·¥ãー¥·
ME¡¢MA¡¢MS¡¢VZ¡¢FM-A¡¢AR¡¢VS¡¢¥¹ー¥ÑーII ¥·¥ãー¥·
¢¨°ìÉô¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï²Ã¹©¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
