¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤±¤¿¡ÄÅÅÏÃ¸ý¤Çµã¤¯70ÂåÊì¡£50ÂåÄ¹½÷¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¡Ö5Ëü±ß¡×¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¶öÁ³ÃÎ¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î»È¤¤Æ»¡×¤Ë·ã¹â
Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÊë¤é¤¹¹âÎð¤Î¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤Î¥¿¥Í¤Ç¤¹¡£¤½¤Ð¤ÇÌÌÅÝ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢ºáÌÇ¤Ü¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë50Âå½÷À¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é»È¤¤Æ»¤òÃÎ¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÇº¤Þ¤·¤¤¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤«Á÷¤ë¤è¡©¡×¡Ö¤¤¤¤¤Î¡£ÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×
À¤ÅÄÃ«¶èºß½»¤Î¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¡¢ÅÄÃæÍµÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50Âå¡Ë¤Ë¡¢ÃÏÊý¤ËÊë¤é¤¹Êì¿Æ¡¦·Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦70Âå¡Ë¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÍµÈþ¤µ¤ó¤ÏÉ×¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¤Ë12Ëü±ß¤Û¤É¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦10Ç¯¡£Êì¤ÏÃÏÊý¤Î¼Â²È¤ËÆÈ¤êÊë¤é¤·¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤ß¤¿¤¤¡£¤¿¤Þ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤Ï¡Ò¤Ä¤é¤¤¡Ó¡Ò¤·¤ó¤É¤¤¡Ó¡ÒÀ¸³è¤¬ÂçÊÑ¡Ó¤Ê¤É¤È¶òÃÔ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢70Âå¸åÈ¾¡¦Ã±¿È¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Ìó14Ëü6,079±ß¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡§Ìó5Ëü8,018±ß¡£
ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤óÂç¾æÉ×¡©¡¡¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¡£¤Ê¤Ë¤«¤¤¤ë¤â¤ÎÁ÷¤í¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«ºÙ¤¤À¼¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Î¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ò¤Û¤·¤¤¤â¤ÎÁ÷¤ë¤è¡©¡Ó¤ÈÅÅÏÃ¸ý¤ÇÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç3Ëü±ß¤Û¤É¤ª¶â¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡¢¤ªÎé¤ò¤¤¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡Ö¡Ò¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç¡¢±ØÁ°¤Î¿©Æ²¤Ç¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ó¡Ò¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤±¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ó¤Ê¤Éµã¤¤Ê¤¬¤é¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¡£¤À¤«¤é¡¢É×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢Ëè·î5Ëü±ß¤ò±ç½õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£3Ç¯Á°¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÍµÈþ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤â¡¢Êì¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â»ä¤¬¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¬²È¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ÎÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡£¥Ñ¡¼¥ÈÂå12Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¤Î5Ëü±ß¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Ð¤ÇÌÌÅÝ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã×¤·Êý¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
±óÊý¤ÎÇìÊì¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢Êì¤ÈÄï¤Î¡Ö°Õ³°²á¤®¤ë¶á¶·¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÍµÈþ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤ËÊì¿Æ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¤ëÇìÊì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍµÈþ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Î»Ð¤ÎÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡¡Çî»ÊÇìÉã¤Á¤ã¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡©¡×
ÍµÈþ¤µ¤ó¤¬Áòµ·¤Î·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÇìÊì¤â80ºÐ¶á¤¤¹âÎð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¿ÆÂ²¤Ë°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÂ¹¤À¤±¸Æ¤ó¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²ÈÂ²Áò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹áÅµ¤ä¤ª¶¡¤¨¤â¼Âà¤·¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇìÊìÉ×ÉØ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿ÇìÊì¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍµÈþ¤Á¤ã¤ó¡¢Ï¢Íí¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡Ä¡×
ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤¤ê¡¢ÇìÉã¤È¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃÂê¤ÏÍ³Èþ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤È¡¢8ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¡¢ÍÎ²ð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»Ò¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÍÎ²ð·¯¤Ë´Å¤¤¤ï¤è¤Í¤§¡Ä¡×
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Ð¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»ä¤â¶¯¤¤¤³¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤ï¡Ä¡×
¡ÖÍÎ²ð·¯¤È±ü¤µ¤ó¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ò¤¿¤¿¤ó¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ï¤è¡©¡×
¡Ö¤¦¤½¡Ä¡ª¡¡¤¤¤Ä¤«¤é¡©¡×
¡Ö3Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤·¤é¡Ä¡×
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ë¤Ï»×¤¤Åö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¤µ¢¤ê¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡ÖÅÔ¹ç¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¹¤ë¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³ºÇ¶á¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ø¤Î±ç½õ¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Ìµ¿¦¤ÎÄï¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
ÍÎ²ð¤µ¤ó¤ÏÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Å¹¤òÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é°û¿©Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¡¢30Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉã¿Æ¤Ë»ñ¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·Ð±Ä¤¬ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ÇÑ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
ÍµÈþ¤µ¤ó¤Ï²×Î©¤Á¤ò±£¤µ¤ºÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇìÊì¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢Êì¤¬¡Ò40Âå¤ÎÂ©»ÒÉ×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¡Ó¤Ã¤Æ¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¤½¤ì¡¢¤¤Ã¤È»ä¤¬±ç½õ¤·¤¿¤ª¶â¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥ÈÂå¡¢Êì¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤È»×¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÄïÉ×ÉØ¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£µö¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¤ª¶â¤òÁ÷¤ë¤Î¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
ÍµÈþ¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ò»²¹Í¡Ó
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡×
¡Êhttps://www.mhlw.go.jp/content/001359541.pdf¡Ë
THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ