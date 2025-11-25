Íè¤ë¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤è¡Ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç¡Ö²èÌÌ¥ª¥Õ¡×¤Ë¤¹¤ë71ºÐÊì¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿Ì¼¤¬¼Â²È¤Ë¡È¥¢¥Ý¤Ê¤·¡Éµ¢¾Ê¢ª¾È¤ì¾Ð¤¤¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Î¸å¤í¤Ë¹¤¬¤ë¡Ò¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¡Ó
³Ë²ÈÂ²²½¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ¤È¤Ï²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀÜ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ªËß¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢GW¤Ê¤É¡¢Ç¯¤Ë¿ô²ó¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤äSNS¾å¤Ç¤Î¿Æ¤Î¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤Ë´Å¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Êì¿Æ¤Î¸ÀÆ°¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¥³¥Ã¥½¥êµ¢¾Ê¤·¤¿43ºÐ½÷À¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ»Ò¤ËÀø¤à»×¤ï¤Ì¥ê¥¹¥¯¤È¡¢¤½¤Î²óÈòºö¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¿Æ»Ò¤¬1Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤á¤¿¡Ö½¬´·¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼Â²È¤¬¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½ÅÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÎëÌÚ·ÃÈþ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦43ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎÉ×¤È2¿Í¤Î»Ò¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÃÏÊý¤Î¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏËß¤äÀµ·î¤Ëµ¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê·ÃÈþ¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï¤³¤³1Ç¯¤Û¤É¡¢Êì¡¦½é»Þ¤µ¤ó¡Ê71ºÐ¡Ë¤È·î¤Ë¿ô²ó¡¢¡Ö¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤¬¡Ö´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤È·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ë¤³¤Ü¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Â¾°¦¤Ê¤¤À¤´ÖÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ë´é¤ò¸«¤»¡¢½é»Þ¤µ¤ó¤âÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌÏÃ¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤Ä¹¤¯¤Æ¤â10Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ô¥õ·îÁ°¤«¤é¡¢½é»Þ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤Ë¤«¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¤¡×
¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ÎÅÅÏÃ¤ËÌá¤½¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÂ¹¤¿¤Á¤Î´é¤Ï¸«¤¿¤¤¤Î¡×¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×
ÉÔ¼«Á³¤ÊÊì¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ÃÈþ¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ËÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢µÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æµ×¡¹¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤ÎÌÀ¤ë¤¤ÍÍ»Ò¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤À¤¬¡Ä
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¥É¥¢¤¬³«¤¡¢ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÍÍ»Ò¤ÎÊì¤¬´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ë¡¢·ÃÈþ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡Íè¤ë¤Ê¤é¸À¤Ã¤Æ¤è¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Êì¤ÎÇØ¸å¤Ë¹¤¬¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¡¢·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÃÈþ¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¡Ò¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¡Ó
Êì¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢²¿ÃÊ¤Ë¤âÀÑ¤Þ¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬¡¢¸¼´Ø¤«¤é¥ê¥Ó¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÏ©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁÒ¸Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤½¤ì¡£¸å¤í¤ÎÈ¢¡ª¡×
ÀÄ¤¶¤á¤Ê¤¬¤éÈ¢¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢·ò¹¯´ï¶ñ¤äÄ´Íý´ï¶ñ¤Ê¤É¡¢ÄÌÈÎÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¾¦ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤ÏÌ¤³«Éõ¤Î¹âµé²½¾ÑÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤¬¡¢Â¤ÎÆ§¤ß¾ì¤â¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ËÇã¤¤¹þ¤ó¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê!?¡×
¡Ö°Â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¡Ä¡Ä¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤³¤ó¤ÊÎÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×
»×¤ï¤º¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÌä¤¤µÍ¤á¤ë·ÃÈþ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢½é»Þ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò±Ë¤¬¤»¡¢¥ª¥É¥ª¥É¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï2³¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¡ÄÌ¼¤¬¸ç¤Ã¤¿Êì¤Î¡ÖËÜ²»¡×
Éô²°¤ËÆþ¤ê¡¢·ÃÈþ¤µ¤ó¤ÏÂ©¤òÆÝ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉã¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤¤¤Þ¤âÉã¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãª¤Î¾å¤Ë¤ÏÉã¤Î¼Ì¿¿¤äÉã¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ã¶À¡¢ËüÇ¯É®¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡¹¤¬ÃúÇ«¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅÅÏÃ¤Î¤È¤¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡Ë
·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï½Ö»þ¤Ë¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×
Çã¤¤Êª¤Çµ¤¤òÊ¶¤é¤ï¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î¿´¶¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¡¢·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¸¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡Ä¿Æ¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¹âÎð¼Ô¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤È¤Î»àÊÌ¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¾×Æ°Çã¤¤¡×¤ä¡ÖÇã¤¤¹þ¤ß¡×¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤äÁÓ¼º´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅªÍ×°ø¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬²È·×¤ò°µÇ÷¤·¡¢ÂçÀÚ¤ÊÏ·¸å»ñ¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¿Æ¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1. ¡Ö¶¦´¶¡×»ÑÀª¤Ç´ó¤êÅº¤¦
Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¼¸ÀÕ¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤¼¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ÔÆ°¤ÎÍ×°ø¤¬°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½Äã²¼¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
2. Çã¤¤Êª¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¼«³Ð¤òÂ¥¤¹
¡Ö°ì½ï¤ËÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÈÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤òÁªÊÌ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÎÀÚ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òËÜ¿Í¤Î¼ê¤Ç½èÊ¬¤µ¤»¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¾Ê¤ÎÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ò¹µ¤¨¤ëÆ°µ¡¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¡ÖÂå¤ï¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë
°¤¤½¬´·¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¡¢º£ÅÙ°ì½ï¤Ë²¹Àô¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÈÂå¤ï¤ê¤Î³Ú¤·¤ß¡É¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Çµ¤»ý¤Á¤¬°ÂÄê¤·¡¢Çã¤¤¹þ¤ß¤ÎÉÑÅÙ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4. ¡Ö¤ª¶â¤Î´ÉÍý¡×¤ò¸«Ä¾¤¹
ÄÌÄ¢¤ä¥«¡¼¥ÉÌÀºÙ¤ò°ì½ï¤ËÀ°Íý¤·¡¢Äê´üÅª¤Ê»Ù½ÐÅÀ¸¡¤ò½¬´·²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸½¶â¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤ò²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5. ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë
¾õÂÖ¤¬¿¼¹ï¤Ê¾ì¹ç¤ä¡¢°ì¿Í¤Ç¤ÏÊú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ê¤ÉÀìÌçµ¡´Ø¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Êì¤Î¤½¤Î¸å¤òÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×
¤³¤Î°ì·ï¤òµ¡¤Ë¡¢½é»Þ¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤¬Éü³è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éü³è¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Ï²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ê¤É¤ª¶â¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
·ÃÈþ¤µ¤ó¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÇÃù¶â¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤éÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×
Ì¼¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿½é»Þ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¹¹ÔÀÑÎ©¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¡Ä¡Ä¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤ËÍê¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
½é»Þ¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¤Þ¤¤¤Ï¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤¢¤ë¤È¤è¤¯¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Î¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¬¿Æ¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¢¾Ê»þ¤Ê¤É¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¡ÖSOS¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¿Æ¤È»ñ»º¤ò¼é¤ëºÇÂç¤ÎºÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»³¸¶ Èþµ¯»Ò
³ô¼°²ñ¼ÒFAMORE
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼