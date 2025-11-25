¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤Û¤É¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¸º¡×¤È¡Ö¼ý±×¥¢¥Ã¥×¡×¤ÎÎ¾Î©¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡Ä20Ç¯Ê¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡¢¡Ò¶â¡Ó¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¼ÂÎÏ
¶âÅê»ñ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤¶â¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤«¤ÏÇº¤ß¤Î¼ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç²áµî20Ç¯Ê¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¤äºÄ·ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê»ñ»º¤òÍÑ¤¤¤¿²¾ÁÛ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¶â¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀøºßÅª¤Ê·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¶â¤òÁÈ¤ß¹þ¤à³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤´¤È¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¼ý±×À¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬»¶¸ú²Ì¤ò¹â¤á¡¢ÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¶â¡×
¶â¤Ï³ô¼°¤äºÄ·ô¤È°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÊ¬»¶¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤¬»Ô¾ì¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤â»ñ¶â¤ÎÆ¨ÈòÀè¤È¤·¤ÆÁª¹¥¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¶â¤Ï¡¢´íµ¡»þ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ÏÊÆ¹ñ³ô¼°¤È¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¤äºÄ·ô¤òÍÑ¤¤¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÂåÉ½Åª¤Ê¸øÅªÇ¯¶â´ð¶â¤Ï´ðËÜ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹ñÆâºÄ·ô¡¢³°¹ñºÄ·ô¡¢¹ñÆâ³ô¼°¡¢³°¹ñ³ô¼°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì25¡ó¤º¤Ä¿¶¤êÊ¬¤±¡¢³Æ»ñ»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡ËµöÍÆÉý¤òÀß¤±¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¶â¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿²¾ÁÛ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÇÛÊ¬ÈæÎ¨¡ú1
¤½¤³¤Ç²áµî20Ç¯Ê¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê»ñ»º¤òÍÑ¤¤¤¿²¾ÁÛ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¶â¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀøºßÅª¤Ê·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶â¤ò½ü¤¤¤¿´ðËÜ¤Î²¾ÁÛ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÄ·ô¡¢³°¹ñºÄ·ô¡¢¹ñÆâ³ô¼°¡¢³°¹ñ³ô¼°¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì25¡ó¤º¤ÄÇÛÊ¬¡Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªA¡Ë¡£¤½¤³¤«¤é¶â¤ò5¡ó¡Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªB¡Ë¡¢10¡ó¡Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªC¡Ë¡¢15¡ó¡Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªD¡Ë¤È²Ã¤¨¡¢³Æ»ñ»º¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤ò¶ÑÅù¤Ë¸º¤é¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶â¤Ï¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë·ú¤Æ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¤ÇÅê»ñ¤ò¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅê»ñ²È¤Ï°ÙÂØÁê¾ì¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤Î²óÈò¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¡Ë¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï²¾ÁÛ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê²áµî20Ç¯¡Ë¡§°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡ú2
¶â¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤Û¤É¡¢¼ý±×Î¨¤Ï¹â¤Þ¤ë
²áµî20Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤·¤Ê¤¤±ß·ú¤Æ¤Î¶â¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯Î¨¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬0¡ó¤Ç5.61¡ó¡¢5¡ó¤Ç6.01¡ó¡£10¡ó¤Ç6.41¡ó¡¢15¡ó¤Ç6.80¡ó¤È¼ý±×Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤¬¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ê²Á³Ê¤Î¾å²¼¤Ø¤ÎÊÑÆ°¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÇ¯Î¨¥ê¥¹¥¯¤Ï¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬0¡ó¤Ç9.95¡ó¡¢5¡ó¤Ç9.68¡ó¡¢10¡ó¤Ç9.47¡ó¡¢15¡ó¤Ç9.33¡ó¤È10¡ó¤Þ¤Ç³ä¤êÅö¤Æ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¸º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï²¾ÁÛ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê²áµî20Ç¯¡Ë¡§°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡ú3
ÊÆ¥É¥ë¡¦±ßÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤·¤¿¶â¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ç¯Î¨¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬0¡ó¤Ç5.61¡ó¡¢5¡ó¤Ç5.87¡ó¡£10¡ó¤Ç6.11¡ó¡¢15¡ó¤Ç6.34¡ó¤È¼ý±×Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ç¯Î¨¥ê¥¹¥¯¤Ï¶â¤ÎÈæÎ¨¤¬0¡ó¤Ç9.95¡ó¡¢5¡ó¤Ç9.41¡ó¡¢10¡ó¤Ç8.94¡ó¡¢15¡ó¤Ç8.57¡ó¤È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¸º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ý±×½Å»ë¡×¤«¡Ö°ÂÄê½Å»ë¡×¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÀïÎ¬¤Ï°Û¤Ê¤ë
¤Þ¤È¤á¤ë¤ÈÇ¯Î¨¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤ÎÊý¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢Ç¯Î¨¥ê¥¹¥¯¤Ï¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ý±×À¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤ò¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÂÑÀ¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¤ÎÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅê»ñ²È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ä»Ô¾ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²þ¤á¤Æ¶â¤¬¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¼ý±×À¤Î²þÁ±¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î·Ú¸º¤Ë°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¶â¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
