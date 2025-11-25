ß·Êæ´õ¤µ¤ó¡¡É×¤È¤Î¸òºÝ¤ò¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ°Ê³°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿Í£°ì¤Î¿ÍÊª¡ÖËÜÅö¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊý¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡¢11Ç¯WÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îß·Êæ´õ¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÅö¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊý¡×¤À¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÂè13Âå²ñÄ¹¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¡¢Âç¿Î¤µ¤ó¡×¤Èµ¤·¡¢Âç¿Î»á¤È¡¢É×¤ÇÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÄÔ¾åÍµ¾Ï»á¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÎ¡¢Âç¿Î¤µ¤ó¤Ï½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê»ä¤¬22ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÊý¡×¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï25Ç¯¤Ë¤âµÚ¤Ö¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤éÉ×ÉØ¤¬·ëº§¤¹¤ë»þ¤ËÎ¾²È¤ÎÎ¾¿Æ°Ê³°¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡¢·ëº§¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÍ£°ì¡¢Âç¿Î¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤â¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÄËÜÅö¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ß·¤µ¤ó¤Ï¸µ¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæDF¤ÎÄÔ¾å»á¤È2015Ç¯8·î¤Ë·ëº§¤·¡¢17Ç¯1·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£