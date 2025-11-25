³ÚÅ·¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¡100Ëü±ßÁý¤Î5800Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤ÎÂÀÅÄ¸÷Êá¼ê¡Ê29¡Ë¤¬25Æü¡¢ËÜµò¤Î³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢100Ëü±ßÁý¤ÎÍèµ¨Ç¯Êð5800Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¡Öº£Ç¯½Ð¤¿²ÝÂê¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î111»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤âÂÇÎ¨¡¦176¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢12ÂÇÅÀ¡£²ÝÂê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶ì¤·¤ß¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¡¦383¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö4³ä¤À¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤¤¦3³ä¤°¤é¤¤¤ÎÂçÂæ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£