¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¡Ùµ®½Å2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«!?¡×¡ÖIWGP¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤À¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢ÃÓÄÅ¾Í»Ò¤¬¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖIWGP¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤À¡ª¡×µ®½Å2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¥ì¥¢¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¡ÃË¤Î¿ÆÍ§¡¦ÄØÌò¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¾¡ÃË¤ÎÊì¡¦ÍÛ»ÒÌò¤ÎÃÓÄÅ¾Í»Ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè8ÏÃ¡Ê25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ç¤Ï¡¢Êì¡¦ÍÛ»Ò¤¬¾¡ÃË¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄØ¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡ÃË¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬IWGP¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ó¤Ê¤¤¡×¡ÖÄØ¤Á¤ã¤ó¤È¾¡ÃË¤Î¤ªÊì¤µ¤ó8ÏÃÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡×¡Ö¤ï¡¼¡ªÃÓÄÅ¤µ¤ó¡¡¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¤Î¤ªÆó¿Í¥·¥ç¥Ã¥È´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¾¡ÃË¥Þ¥Þ¤È¡ª¡©¤É¤¦¤¤¤¦Å¸³«¡ª¡©Áá¤¯Â³¤¤¬¸«¤¿¤¤¤è¡¼¡ª¡×¡ÖIWGP¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤À¡ª¿·Á¯¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
