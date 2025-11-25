ÆüËÜ¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¡¢¹â»Ô»á¤Î¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÁê¼¡¤®ÈãÈ½
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ11·î25Æü¡ÛÆüËÜ¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÐÇËÌÐ»á¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢È·»³Í³µªÉ×»á¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤ÇÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÈãÈ½¤·¡¢È¯¸À¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï23Æü¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢1972Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁê¤¬Ë¬Ãæ¤·ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÎòÂåÀ¯¸¢¤Ï¡ØÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÙÆüÃæ´Ø·¸¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½À¯¸¢¤ÏÆüËÜ¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´ðËÜÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò½½Ê¬¤ËÇ§¼±¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ¯ºö¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿µ½Å¤µ¤òÊÝ¤Ä¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏÆ±Æü¡¢Ä»¼è¸©¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ºÝ¡¢¸½ºß¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤Ï¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¼óÁê¤ÎÍ¦¤ßÂ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¹â»Ô»á¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤ËÀâÌÀ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ø·¸²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡È·»³»á¤â¤³¤Î¤Û¤ÉX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿È¯¸À¤¬ÆüÃæ´Ø·¸¤òµÞ·ã¤Ë°²½¤µ¤»¡¢¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤¿Â»³²¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²á¤Á¤Æ²þ¤á¤¶¤ë¡¢À§¤ò²á¤Á¤È°â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÏÀ¸ì¡×¤ÎÌ¾¸À¤ò°úÍÑ¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ë¸í¤Ã¤¿Î©¾ì¤òÁáµÞ¤ËÀ§Àµ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤¬72Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÌóÂ«¤ËÈ¿¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÂÐÃæ³°¸òÊý¿Ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤ËÌ·½â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¾ðÀª¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Íû»Ò±Û¡¢ÄÄÂô°Â¡Ë