¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬²Æì¸©Í¿Æá¹ñÅç¤Ø¤Î¼«±ÒÂâ¥ß¥µ¥¤¥ëÉôÂâÇÛÃÖ·×²è¤ò¡Ö¶ÛÄ¥¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£ÇÛÈ÷Í½Äê¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏËÉ¸æ¤òÌÜÅª¤È¤·Â¾¹ñ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£Ãæ¹ñÂ¦¤¬¡Ö¹¶·âÊ¼´ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡Ö°ã¤¦¤â¤Î¤Ï°ã¤¦¤ÈÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Í¿Æá¹ñÅç¤ÏÂæÏÑ¤«¤éÌó110¥¥í¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£ÇÛÈ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·Þ·â¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë03¼°Ãæµ÷Î¥ÃÏÂÐ¶õÍ¶Æ³ÃÆ¡ÊÃæSAM¡ËÉôÂâ¤Ç¡ÖÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£