¥¿¥¤¿Í¾¯½÷Æ¯¤«¤»¤¿ÃË¤òºÆÂáÊá¡¡¶Ø»ß¶è°è¤ÇÀÉ÷Â¯±Ä¶Èµ¿¤¤
¡¡Åìµþ¡¦ÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç12ºÐ¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤¬°ãË¡¤ËÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï25Æü¡¢ÀÉ÷Â¯Å¹¤Î±Ä¶È¶Ø»ß¶è°èÆâ¤ÇÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢É÷±ÄË¡°ãÈ¿¡Ê¶Ø»ß¶è°è±Ä¶È¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÅ¹¤Î·Ð±Ä¼ÔºÙÌîÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡áÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡á¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï4Æü¸á¸å¡¢±Ä¶È¶Ø»ß¶è°è¤Ë¤¢¤ëÊ¸µþ¶èÅòÅç3ÃúÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤Ç½¾¶È°÷¤Ë¡¢ÃËÀµÒ¤Ø¤ÎÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤ÏÊì¿Æ¤ËÅ¹¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¡¢6¡Á7·î¡¢ÃËÀµÒ¤òÁê¼ê¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÙÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î4Æü¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¡ÊºÇÄãÇ¯Îð¡Ë°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£