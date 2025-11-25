¾¾ËÜ¿Í»Ö¤é¤Î¼òÀÊ»²²Ã¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹ºÛÈ½¤Ï¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦220Ëü±ß»ÙÊ§¤¤È½·è¡Ö´°¾¡¤Ç¤¹¡×¥»¥ó¥¹´î¤Ó
¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¡Ê41¡Ë¤¬¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×È¯¹Ô¸µ¤Î¹ÖÃÌ¼Ò¤ËÂ»³²Çå½þ·×1100Ëü±ß¤äÄûÀµµ»ö¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤¬25Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³ëÀ¾¸ùÍÎºÛÈ½Ä¹¤Ï·×220Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
½ÐÄî¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤·¤òÅÏî´¤Ï½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö´°Á´¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´°¾¡¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«ºî¤·¤¿¡Ö¾¡ÁÊ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥é¥¤¥È¤Ç¸÷¤ë¥Ü¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Çå½þ¶â¤È¹ç¤ï¤»¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤¿¼ÕºáÊ¸¤Î·ÇºÜ¤Ê¤É¤Ï´þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡Öº£¸å¡¢È½·èÆâÍÆ¤ò¶ãÌ£¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ï¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤¬23Ç¯Ëö¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÀÅª¹Ô°Ù¶¯Í×µ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢¤½¤Î´ØÏ¢¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬18Ç¯¼Â»Ü¤Î¾¾ËÜ¤ÈÅÏî´¤é¤Î¼òÀÊ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½÷À¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤³¤È¤ËÅÏî´¤¬Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤Ê¤É¤ÎÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÅÏî´ËÜ¿Í¤ä¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤â¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢ÁÐÊýÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£ÅÏî´¤Ïµ»ö·ÇºÜ¸å¤Î±Æ¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤ËÎÞ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×ÊÔ½¸¼Ô¤é¤Ø¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿µ»ö¤ò²¿ÅÙ¤â³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÄ¾ÀÜÁÊ¤¨¤¿¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¿ÒÌä¸å¤ËÏÂ²ò¤Ø¸þ¤±¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¡¢10·î2Æü¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÏÂ²ò¶¨µÄ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤ÏÅÏî´¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆþ¤Ã¤¿µ»ö¤Îºï½ü¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢²ò·è¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤»Ý¤ÎÆâÍÆ¤òÄó°Æ¡£ÅÏî´Â¦¤Ï¡Ö±þ¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÏÂ²ò¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÈ½·è¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÛÈ½¤ÇÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ»öÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤ÎA»Ò¤¬ÅÏî´¤«¤é¡Ö¤â¤·¥ä¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¤Ç¤¤ë»Ò¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍê¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢½÷À¤¬ÅÏî´¤ËÍ§¿ÍB»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤Î»Ò¤ÇÂç¾æÉ×¡×¤Ê¤É¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÅöÆü¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤ËÅÏî´¤¬½÷À2¿Í¤È¹çÎ®¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥Ç¥¤ë¤ó¤ä¤ó¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹Ô°Ù¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤·¤Ä¤³¤¯³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤Î3ÅÀ¡£ÅÏî´¤Ï¾Ú¸ÀÂæ¤Ç¡ÖÁ´¤Æ¥Ç¥¿¥é¥á¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤â¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¸µ¤ÎÊ¸éº½Õ½©¤é¤Ë5²¯5000Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯11·î8Æü¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¤Î½ª·ë¤òÈ¯É½¡£ÅÏî´¤ÎºÛÈ½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£