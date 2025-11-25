¡Ö²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ®¡×ÊÄËë¡¡Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î±ä¤Ù35Ëü¿Í°Ê¾å¡¡ºÇ½ªÆü¤ÏÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÆá¿ÜÂÀÏº¤µ¤ó¤é¤¬°Õ¸«¸ò´¹
9·î¤«¤é²¬»³»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ®¤¬¡¢¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡ËÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù35Ëü¿Í°Ê¾å¤È²áµîºÇÂ¿¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅºÇ½ªÆü¤Î¤¤Î¤¦¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝÅ¸¤È·Ý½Ñº×¤Î²ÝÂê¤È²ÄÇ½À¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿Æá¿ÜÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·Ý½ÑÈãÉ¾²È¤Ê¤É¤¬ÅÐÃÅ¤·°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ®¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù35Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢2019Ç¯¤ÎÌó31Ëü2Àé¿Í¤ò¾å²ó¤êºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¬»³·Ý½Ñ¸òÎ®2025Áí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Æá¿ÜÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ë¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡£¹¹¤Ë³§¤µ¤ó¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼¡²ó¤Î·Ý½Ñ¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤¬´Õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÍè¾ì¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£