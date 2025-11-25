ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÌ£³Ð¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ö¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¡×¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¡ª Ì£¤Î¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿åÍÏ±Õ¤«¤é±öÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ»×µÄÂÎ¸³¤¬¶½Ì£¿¼¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡© Ì£³ÐÁý¶¯¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ú¤æ¤Ã¤¯¤ê¡Û¡Ú¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¯¥Ã¥¥ó¥° #15¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤·¤¦¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡ª¡ª¡ª ¤Ç¤â¡¢±öÊ¬¤Î¼è¤ê¤¹¤®¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¡×¤Î½ÐÈÖ¡ª ¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤Ç±öÌ£¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª ¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡±öÊ¬¤Ï¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼è¤ê²á¤®¤ÏÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤È¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢±ö¿É¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ËÜÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎîÌ´Çî»Î¤Ï¹â·ì°µÍ½È÷·³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼«Âð¤Ç·×Â¬¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎîÌ´Çî»Î¤¬´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤Ç±öÌ£¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤À¤½¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ÏËÜÅö¤Ë±öÌ£¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢¸º±öÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹â·ì°µµ¤Ì£¤Î¿Í¤¬Àµ¾ï¤ËÌá¤ë¤Î¤«¤â¸¡¾Ú¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¸³¤ÎÁ°¤ËÌ£¤ò´¶¤¸¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¡£´ðËÜÅª¤ËÀå¤Ë¤¢¤ëÌ£é²¡Ê¤ß¤é¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¼õÍÆÂÎ¤ËÌ£¤Î¤¢¤ëÀ®Ê¬¤¬¹çÃ×¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÇ¾¤ÏÌ£¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¹©¶ìÌ£ÎÁ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¹©±öÌ£ÎÁ¤ÏÌµ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±öÊ¬¤Ï´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤¤¤¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤À¤±¤òÄÌ¤¹ÌçÈÖ¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ç¾¤Ï±öÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡±öÌ£¤ÎÂåÍÑ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë±ö²½¥«¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç±öÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¿Í¤¬¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÃæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤¬Á´¤ÆÀå¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ÏÅÅµ¤¤ÎÎÏ¤ÇÎÁÍýÃæ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤òÀå¤Ë½¸¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±öÌ£¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤È¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©±ö¡Ê±ö²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ë°Ê³°¤Ë¡¢Èæ³ÓÍÑ¤È¤·¤Æ¸º±öÍÑ±ö¤È¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸º±öÍÑ±ö¤Ï±öÊ¬¤ÎÈ¾Ê¬¤ò±ö²½¥«¥ê¥¦¥à¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤â¤Î¡£±öµ¤¤Ë»÷¤¿Ì£¤¬¤·¤Ä¤Ä¤â¶ì¤ß¤Î¤¢¤ë¶âÂ°¤ÎÌ£¤â¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤¬¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤âÀå¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ëÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎîÌ´Çî»Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î0.3¡ó¤Î¿åÍÏ±Õ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì£Á¹½Á¤Î±öÊ¬¤¬¤ª¤è¤½1¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢3ÇÜ¤ËÇö¤á¤¿Ì£Á¹½Á¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶á¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸¡¾Ú¤Ï±ö¿É¤¤Êª¹¥¤¤ÎÎîÌ´Çî»Î¤È¡¢´Å¤¤Êª¹¥¤¤Î½õ¼ê¤ÎËâÍýº»»á¤¬Ì£¸«¤ò¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¿©Âî±ö¿åÍÏ±Õ¤òçÓ¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎîÌ´Çî»Î¤ÏÌ£¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤º¡¢ËâÍýº»½õ¼ê¤Ï¤«¤¹¤«¤Ë±öÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸º±öÍÑ±ö¤È¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤âÎîÌ´Çî»Î¤ÏÌ£¤ò´¶¤¸¤º¡¢ËâÍýº»½õ¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë±öµ¤¤È¤Ï°ã¤¦Ì£¤Èº«ÉÛ¤Ã¤Ý¤¤¤¦¤ÞÌ£¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎîÌ´Çî»Î¤ÏÇ»¤¤Ì£¤Ë´·¤ì²á¤®¤Æ¡¢Çö¤¤Ì£¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÌ£¸«¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡4ÃÊ³¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î¥ì¥Ù¥ë3¤Ë¤·¤ÆçÓ¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎîÌ´Çî»Î¤â±öÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª ¤µ¤é¤ËËâÍýº»½õ¼ê¤Ï±öÌ£¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤â´¶¤¸¤¿¤È¤«¡£
¡¡¸º±öÍÑ±ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎîÌ´Çî»Î¤âÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©Âî±ö¤Û¤É¤Ï¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï±ö²½¥«¥ê¥¦¥à¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Ï¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤â½¸¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ò»È¤¦¤È±öÌ£¤¬Ç»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·ËâÍýº»½õ¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¸³¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤ºÎîÌ´Çî»Î¤ÏWHO¿ä¾©¤Î1Æü¤Î±öÊ¬ÀÝ¼èÎÌ5g¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¥ì¥·¥Ô¤è¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤Î¸º±ö¥«¥ì¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤È±öµ¤¤¬Çö¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ò»È¤¦¤ÈÌ£¤¬Ç»¤¯¤Ê¤êÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÆü5g¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¸º±ö¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È3¥ö·î¡£
¡¡ÎîÌ´Çî»Î¤Î·ì°µ¤Ï¸«»öÀµ¾ï¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª °ì½µ´ÖÂ³¤±¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸º±ö¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸º±öÀ¸³è¤Ë¤è¤ëÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¡¢Çï¼ê¤ä¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¸º±ö¤Î¸ú²Ì¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â·ì°µ¤Î¸¶°ø¤â¸Ä¿Í¤Ë¤è¤êÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸º±ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¤Î¸¡¾Ú¤ä¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢²òÀâ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
