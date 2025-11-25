ºÒ³²¾ðÊó¤ÎËÝÌõ¤äÈòÆñ½êÀ¸³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¡¡Ö³°¹ñ¿ÍËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ò°éÀ®
»°½Å¸©Æâ¤Ç¤â³°¹ñ¿Í½»Ì±¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤ÏºÒ³²»þ¤ËÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤Ê¤ë³°¹ñ¿ÍËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä»±©»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦½¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ä»±©»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö³°¹ñ¿ÍËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î°éÀ®¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Î³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢»°½Å¸©¤ÏºÒ³²¾ðÊó¤ÎËÝÌõ¤äÈ¯¿®¡¢ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö³°¹ñ¿ÍËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î°éÀ®¤Ë2021Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤Ïº£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÍÆü»Ô»Ô¤äµµ»³»Ô¤Ê¤É¤Ç¸¦½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤ÎÄ»±©»Ô¤Ç¤Î¸¦½¤¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä³Ø¹»¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤Ê¤ÉÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î¸¦½¤¤Ç¡¢Ä»±©»Ô¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ëºÒ³²¤äÈòÆñ¤¹¤ë¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿Èó¾ï¿©¤Îºî¤êÊý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»°½Å¸©Æâ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Î¿ô¤Ï¡¢µîÇ¯6Ëü6836¿Í¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£¸å¤âÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤³°¹ñ¿Í½»Ì±¤âÂ¿¤¯¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¡È´é¤Î¸«¤¨¤ë´Ø·¸¡É¤Å¤¯¤ê¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï18¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿·¤¿¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¼«¤é¤â»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡É¶¦½õ¤ÎÃ´¤¤¼ê¡É¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍËÉºÒ¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£12·î13Æü¤Ë¤ÏÄ»±©»Ô¤ÇÈòÆñ½ê¤Ç¤Î³°¹ñ¿Í½»Ì±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì·±Îý¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£